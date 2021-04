Joan Baldoví s'estrena com a entrevistador i Manuela Carmena li confessa "sentir vergonya" quan escolta Díaz Ayuso

Durant els anys en què ha participat en política, Joan Baldoví sempre ha sigut procliu a una comunicació més pròxima. A més d’adaptar els seus discursos per a la viralitat de les xarxes socials o fer paròdies de videoclips de Rosalía per reclamar una reforma del sistema de finançament, el diputat de Compromís en el Congrés ha decidit estrenar un programa d’entrevistes en Twitch per mostrar la política “en confiança”.

El parlamentari va estrenar la setmana passada el programa En confiança, de format similar a La Tuerka del líder de Podemos, Pablo Iglesias, o La Fàbrica, del diputat d’Esquerra Republicana Gabriel Rufián, amb l’exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, com a primera entrevistada. “Parlarem amb gent que no sol parlar molt de política i tractarem temes socials i mediambientals que moltes vegades passen desapercebuts en la voràgine de notícies”, expressava Baldoví abans del primer programa. Carmena representa una manera de fer política amb què bona part de Compromís se sent a gust. “Fer política diferent i fer gestió diferent”, assenyala l’exalcaldessa en l’entrevista, en referència a la cerca d’un tracte més personal amb la ciutadania.

La coalició valencianista avança que comptarà per al programa amb el cantant senegalés Lory Money, el periodista especialitzat en delictes d’odi i exmembre del grupo musical Obrint Pas Miquel Ramos i la portaveu de la plataforma antinuclear Tanquem Cofrents, Lourdes Teixidor. L’espai tindrà caràcter quinzenal i es retransmetrà cada dos divendres en les plataformes de streaming YouTube, Twitch i Spotify, en format podcast.

Carmena: “Quan vaig sentir socialisme o llibertat em semblava que estava en un teatre de titelles”

En el primer diàleg En confiança, l’exalcaldessa confessa que sent “vergonya” amb el “teatre de titelles” que veu quan Isabel Díaz Ayuso parla de “comunisme o llibertat”. “Quan veus el perfil d’una persona que menteix, que té un discurs que quasi sembla un joc de marionetes, et sents malament. Per dirigir una institució has de tindre respecte a tothom. El president d’una comunitat o un alcalde no pot ser militant d’un partit, sinó entendre que està en un marc de persones de tots els colors i no ofendre ningú”, diu en l’entrevista.

El programa es va gravar abans de la marxa del vicepresident del Govern Pablo Iglesias a la candidatura de Podemos per a la Comunitat de Madrid i en ple sisme submarí per les mocions de censura a Múrcia, que van portar Díaz Ayuso a convocar un avançament electoral. L’exalcaldessa, preguntada per què diria al llavors vicepresident Iglesias, respon: “Et vas equivocar no votant-me per a la candidatura de Madrid”, una afirmació amb què el parlamentari de Compromís, que comparteix grup amb Íñigo Errejón, es mostra d’acord.