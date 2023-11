L’esquerra salva una proposta de Mazón sobre el “deute històric” valencià amb el rebuig dels seus socis de Vox

El PP valencià navega en aigües turbulentes pel que fa al finançament autonòmic. Els populars, que han carregat durament contra el pacte del PSOE i ERC que obri la porta a la condonació de part de les càrregues econòmiques que suporten les comunitats autònomes, amb la valenciana com la més beneficiada –per ser la més endeutada–, combinen aquesta posició amb la de reclamar més recursos a l’Estat a través del sistema de finançament i la renúncia a més ingressos a través dels impostos. Fins a la data, la postura dels de Carlos Mazón ha sigut rebutjar el que consideren una concessió a l’independentisme i exigir que la Comunitat Valenciana reba els mateixos recursos o més que Catalunya, una reclamació que xoca amb la posició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i la dels seus socis de govern de Vox.

En aquest context, amb la conformació del nou gabinet de ministres de Pedro Sánchez, els populars han salvat amb el suport de l’esquerra la reclamació al Govern central d’una reforma del sistema de finançament, un fons que compense l’infrafinançament valencià i la condonació de l’anomenat deute històric, el que deriva de la insuficiència de recursos. Vox, el seu soci en les Corts Valencianes i en la Generalitat Valenciana, s’ha desmarcat de l’assumpte, al·legant que perdonar el deute a les comunitats es tradueix en més pressió fiscal. Juntament amb les polítiques contra la violència de gènere i el canvi climàtic, el finançament autonòmic, un tema clau per a la prestació de serveis públics, és una de les grans bretxes en el bipartit que presideix Carlos Mazón.

La proposta que el PP ha defensat en les Corts Valencianes insta el Consell de la Generalitat Valenciana a demanar al Govern central un nou model que compense les mancances i inclou un apartat específic sobre el deute històric. Diu això: “Que el model de finançament aborde el deute històric de la Comunitat Valenciana. I, per tant, s’han d’articular mecanismes de devolució a la Comunitat Valenciana de les quantitats assumides pel deute històric”. Aquest deute es xifra en uns 48.000 milions d’euros, més del 70% del deute total de l’autonomia, segons els informes d’experts en finançament. “El nou model de finançament ha d’assumir els costos bàsics de les comunitats autònomes en matèria d’educació, sanitat i polítiques socials, trencant l’statu quo actual i tenint com a premissa la població ajustada (hui l’11,06%), tot això segons els informes dels experts”, recalca la proposició.

La iniciativa ha tirat avant amb els vots del PSPV i Compromís, que critiquen la posició dels socis dels conservadors. La diputada de Compromís Aitana Mas ha demanat al PP que tinga una posició unificada en l’Estat i es puga abordar el debat en un Consell de Política Fiscal i Financera, mentre que el socialista José Muñoz ha recalcat la discrepància evident entre el PP i els ultres.

Vox és l’únic partit que no forma part de la Plataforma Per un Finançament Just, la reivindicació del qual secunden patronal i sindicats, i és la formació que ha trencat la unanimitat en aquesta qüestió en el parlament autonòmic. Els integrants de la ultradreta parlamentària parlen de “la gran mentida de l’infrafinançament autonòmic”, en paraules de la diputada Teresa Ramírez, que assegura que “el debat només ens ha portat a un augment del mal ús dels impostos, la insolidaritat i la desigualtat”, emprat per a “comprar els vots dels partits independentistes”.

Per a Vox, aquesta qüestió serveix per a justificar “la pèssima gestió dels impostos”, és una cosa que “no és responsable ni justa” i el deute es deu a la “duplicitat d’organismes i instituts inútils”. “Condonar és mentir”, ha afirmat la diputada, que considera que acabarà en més pressió fiscal.

Els populars, que lleven ferro al desacord, han insistit en la comissió de les Corts Valencianes: “Sempre hem defensat que estem infrafinançats”. També defensen que part del deute respon a això. “No permetrem que altres comunitats autònomes, a base de pactes, trepitgen els drets que necessita la Comunitat Valenciana”, ha dit la diputada popular María Gómez. Mentre es produïa el debat, la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, recalcava després del ple del Consell, davant una pregunta sobre la condonació del deute: “Qualsevol altra mesura que no siga la reforma del sistema de finançament és una mesura passatgera”.