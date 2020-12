Les dues conselleries d’Unides Podem registren l’execució del pressupost més baixa del Govern valencià

El primer exercici complet d’Unides Podem en el Govern valencià a penes ha tingut impacte pressupostari. A un mes d’acabar l’any, les conselleries d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, dirigida per Rubén Martínez Dalmau, i la de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica, dirigida per Rosa Pérez Garijo, no han executat ni una quarta part del seu pressupost assignat i se situen a la cua en el Govern valencià, segons figura en el visor pressupostari.

El departament de Pérez Garijo explica que prop de la meitat del seu pressupost correspon a subvencions –30 milions dels 54 que tenen assignats corresponen a transferències–, tant en partides de Cooperació com de Transparència o d’exhumacions en matèria de Memòria Democràtica, per la qual cosa, fins que les entitats no justifiquen l’ajuda, no s’autoritza la transferència. Segons indiquen, sol retardar-se fins ben entrat desembre o fins i tot gener de l’any següent, i recorden que aquest últim mes han assignat 21 milions d’euros a cooperació. La conselleria del vicepresident segon fa servir un argument similar, i és que bona part del seu pressupost es destina a ajudes de lloguer, compra o rehabilitació d’habitatges, unes línies que estan encara sense abonar, algunes de les quals ja en l’última fase administrativa. Per exemple, les ajudes de lloguer, que suposen 24 milions d’euros dels 312 de la conselleria, estan en fase d’esmena d’errors. Aquest mes està previst incorporar els 75 habitatges comprats a la Sareb fa poc, afigen.

L’execució pressupostària és cada any un clot per a la gestió de l’executiu autonòmic i una arma per a l’oposició, que titla de ficticis els comptes no sols per la previsió d’ingressos, sinó per la tardança a finalitzar les inversions. La pandèmia, amb dos estats d’alarma, un confinament absolut durant un trimestre i una emergència sanitària i social, ha trastocat les previsions de tots els departaments públics, que es van aprovar al desembre del 2019 amb unes previsions completament diferents i ha obligat a traslladar i modificar algunes línies.

Llevat dels departaments esmentats, la resta del Consell es mou en una forqueta entre el 50% i el 78% d’execució pressupostària. Al capdavant estan Sanitat, Presidència, Educació i Universitats –en ordre descendent–, encara que els departaments que dirigeixen Ana Barceló i Vicent Marzà ixen beneficiats en les xifres per la quantitat de treballadors a càrrec seu. Sanitat destina 3.151 milions dels 7.800 assignats a personal, i 3.000 més a compra de béns i despesa de funcionament, mentre que Educació destina el 60% del pressupost a despeses de personal, entre els quals estan els professors de centres públics. El departament que coordina Carolina Pascual ha pagat una tercera part del seu pressupost, tot i que en té ja reconegut més del 60% –l’estació prèvia al pagament real–. Sense comptar el gros de nòmines dels funcionaris públics que depenen d’aquests departaments, seria l’equip de Ximo Puig el més eficaç en la gestió del seu pressupost (68% d’execució respecte del que tenia pressupostat), seguit de la conselleria d’Economia Sostenible (67,2%) i quasi a l’una amb la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (66,2%).

En conjunt, de 23.000 milions d’euros de pressupost, el Consell ha pagat 18.000 milions i en té reconeguts 19.300. Més de 6.000 milions són despeses de personal i el deute públic implica 7.200 milions d’euros més.