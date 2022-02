Les empresàries valencianes demanen posar fi la bretxa salarial; els empresaris, estabilitat política

AVE vs Evap. Als empresaris valencians els preocupa la inestabilitat política; a les empresàries, la desigualtat salarial. El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, traslladava dimarts al rei Felip VI les inquietuds del lobby empresarial autonòmic en l’acte del 40 aniversari de l’associació, entre les quals estan les dificultats en l’accés als fons europeus. Un parell d’hores abans, l’Associació d’Empresàries, Directives i Professionals de València (Evap) feia el mateix amb les representants de la Generalitat, a qui reclamava mesures contra la bretxa salarial –la retribució desigual entre homes i dones–.

A Espanya, la diferència estadística entre els salaris d’homes i dones és del 19,5%. Aquesta diferència, indiquen les empresàries “augmenta amb l’edat i en els sectors especialment feminitzats”, cosa que provoca que “les pensions siguen més baixes i, per tant, es cronifiquen les desigualtats”. La portaveu d’Evap, Eva Blasco, ha aplaudit que “després de més de 20 anys de reivindicació s’ha visibilitzat la bretxa”, però considera que “ara cal passar a l’acció perquè agents socials i econòmics adopten mesures que conduïsquen a l’eliminació de la bretxa més prompte que tard”.

Una de les barreres principals contra la bretxa salarial és l’opacitat en les retribucions. La futura Llei d’igualtat que treballa la conselleria homònima obligarà les empreses de més de 50 treballadors a fer públiques les seues taules salarials i que, si hi ha una desviació de més del 5% en les mateixes categories, apliquen plans per resoldre-ho. “A igual treball, igual salari”, ha indicat la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, en l’acte de les empresàries, en què també ha participat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. En concret, en matèria de lluita contra la bretxa salarial, la Llei d’Igualtat promourà la transparència retributiva, es concediran incentius a les empreses amb més del 40% dels seus llocs directius ocupats per dones i es promourà la realització de campanyes contra la discriminació retributiva.

Mentrestant, el president del lobby empresarial, que celebrava un acte en el complex esportiu L’Alqueria del Basket, a què també han assistit Ximo Puig i la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, ha assenyalat que els empresaris tenen un “responsabilitat addicional” a la resta de la societat. “Si volem que Espanya recupere el seu prestigi, el lloc que li correspon en el món, hui més que mai necessitem una societat civil forta”, ha asseverat el navilier Boluda, que insisteix en l’accés complex als fons europeus. Segons ha indicat, el 70% dels associats d’AVE no poden accedir a aquest finançament per falta d’informació. De la seua banda, el president de Mercadona, Juan Roig, ha defensat que “un país depén del nombre d’empresaris honrats que tinga” i ha animat el teixit empresarial a “pagar els seus impostos i tractar bé els treballadors”. El rei Felip VI, que ha clausurat l’esdeveniment, ha posat en valor que les empreses espanyoles adaptaren la seua producció per cobrir les necessitats a l’inici de la Covid-19 i que feren “tots els possibles” per a mantindre els llocs de treball “perquè eren conscients de les famílies que hi havia darrere seu”.