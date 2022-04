Mazón fa responsable Puig de la moció de censura per a tombar a Oriola l’alcalde que va cobrar de Sanitat sense anar a treballar

El líder del PP valencià acusa el president de la Generalitat Valenciana d’ordir una moció de censura per expulsar l’alcalde d’Oriola, imputat per malversació de cabals públics pel fet d’haver cobrat de Sanitat durant sis anys sense acudir al seu lloc de treball. Dilluns que ve, 25 d’abril, el ple municipal votarà una moció pactada pels cinc regidors de Ciutadans i el PSPV-PSOE, amb el suport de Cambiemos Orihuela, la marca d’Unides Podem al municipi, per investir com a alcaldessa la socialista Carolina García. La moció implica la ruptura del pacte que durant set anys ha mantingut el popular Emilio Bascuñana al capdavant de l’Ajuntament, malgrat les perquisicions de l’Agència Antifrau i del jutjat.

Seguint el guió dels populars respecte de l’estafa de les màscares a l’Ajuntament de Madrid, Carlos Mazón atribueix al Partit Socialista una maniobra amb interessos ocults per a expulsar a l’alcalde d’Oriola del consistori. “Ximo Puig és el màxim responsable del fet que a qualsevol preu el PSOE elabore una moció de censura per fer-se amb l’alcaldia d’Oriola”, afirmava Mazón en una roda de premsa amb els responsables del partit a Alacant i la capital del Baix Segura. La moció de censura, considera el dirigent del PP, “fa pudor” i “hi ha coses que no sabem”, indicava, i després dubtava si tiraria avant.

El popular ha exigit a la direcció de Ciutadans que manifeste si dona suport a l’operació, la segona ruptura municipal de les formacions conservadores a la Comunitat Valenciana després de la moció a Rocafort. “Aquesta moció de censura sembla que està més en interessos interns dels partits que la sustenten que a defensar els interessos d’Oriola (...) És una moció de censura sense projecte, sense prioritat, que pretén viure de la renda de la faena tan dura que ha estat fent el PP”, insistia el dirigent, que ha fet una crida als partits per a frenar la moció, que va qualificar de “desraó” i “disbarat”.

La direcció dels taronges avalua quines mesures s’han de prendre contra el grup municipal, atés que la moció compta amb el suport de la marca de Podem, que no assumirà competències. La coordinadora autonòmica de Ciutadans, María Muñoz, reiterava en un comunicat: “Des del minut u en què es va presentar aquesta moció, la direcció nacional de Cs ni la va autoritzar ni li va fer costat”. Les declaracions de Muñoz xoquen amb les que va fer en el seu moment el seu predecessor, Toni Cantó, que va afirmar en una entrevista: “Si es confirma la imputació de l’alcalde d’Oriola, haurà d’assumir responsabilitats i dimitir. Si no, Ciutadans deixarà caure el govern”.

L’encara alcalde de la localitat alacantina assegura que el partit “està més fort que mai i està rearmant-se”. “Estem davant una moció de censura que ningú entén” ja que Oriola “l’últim que necessita és una moció de censura a un any de les eleccions”. El que necessita és que “els que volen aconseguir el poder coste el que coste desapareguen i fer un pacte de govern per aprofitar sense fissures l’any que queda de legislatura. La nostra gestió ens avala i aquesta moció no se sosté ni està justificada. Per part nostra, continuarem treballant per Oriola i defensant els seus interessos fins a l’últim dia”.

En paral·lel a la moció s’han esdevingut una sèrie d’acusacions entre els membres de les formacions conservadores. Un sector del PP d’Oriola, dirigit per una gestora, denuncia davant el Comité de Drets i Garanties que quatre membres de l’òrgan no poden formar-ne part, perquè van ser expulsats del partit i no compleixen els requisits, al mateix temps que assegura que el grup municipal deu 50.000 euros al partit, segons recull el diari Información. D’altra banda, el portaveu del Grup Popular i regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Oriola, Rafael Almagro, ha presentat una denúncia per la via penal contra el gerent d’Orihuela Cultural, l’assessor de Ciutadans Luis Ruiz Rodríguez, per delicte d’administració deslleial, pel fet de mantindre tancats els museus de la ciutat per Setmana Santa en contra de les instruccions de l’alcalde. Totes dues informacions han aflorat a cinc dies del desallotjament de l’alcalde imputat per haver estat sis anys cobrant de la Sanitat pública sense anar a treballar.