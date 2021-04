El model dels 20 minuts en serveis socials: Oltra reforçarà les infraestructures públiques valencianes per acostar els centres als ciutadans

Al gener del 2019, el parlament valencià va aprovar la Llei de serveis socials inclusius, un projecte del Govern valencià per a ordenar el sistema d’atenció social d’una manera similar al sistema sanitari, amb centres d’atenció primària, departaments territorials i àrees d’atenció bàsiques i un projecte d’un SIP social. La norma preveia la creació d’un mapa de serveis socials, una eina organitzativa per a detectar les faltes en atenció social en els diferents punts de la Comunitat Valenciana i poder planificar i ordenar els recursos per treballar per l’equitat territorial.

Dos anys després, amb els fons europeus per a la reconstrucció postcovid i fons propis, el Govern valencià ha presentat el seu pla d’infraestructures, un projecte a cinc anys vista que avança en la creació del nou model social i amb el qual l’executiu autonòmic preveu crear 6.600 places d’atenció i més de 3.000 llocs de treball. La inversió total del Pla Convivint ascendeix a 561 milions d’euros per a construir 190 centres i rehabilitar-ne 70.

El pla d’infraestructures de serveis socials que ha elaborat la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives és el primer d’aquestes característiques des que es van transferir les competències en serveis socials a les comunitats autònomes. La idea, segons va desgranar la vicepresidenta i consellera de l’àrea, Mónica Oltra, és que qualsevol ciutadà no tarde més de 20 minuts a arribar al lloc en què hi ha una plaça pública per al servei que requereix: “És el sistema el que s’adapta a la persona”, va indicar durant la presentació.

El pla d’infraestructures té la base en el mapa de necessitats i té en compte les llistes d’espera i quant tarda una persona a arribar al recurs més pròxim. El mapa ha detectat les comarques de la província d’Alacant i les grans ciutats com els espais amb més mancances en infraestructures i el pla compensarà els desequilibris territorials amb discriminació positiva, tractant de situar almenys un centre de cada especialitat –majors, dependència, menors…– en cada divisió territorial. Els centres es convertiran en “més que un espai físic; un espai d’intervenció social i convivència, on s’acompanya les persones en moments de vulnerabilitat social”.

Per afermar aquesta discriminació positiva, es preveu que es creen extensions dels centres de serveis socials en municipis d’interior o poblacions menudes amb pocs habitants i poca demanda, que dependran d’altres centres situats en municipis més poblats. “La cobertura de les necessitats i avançar cap a l’equitat territorial són dos dels objectius d’aquest projecte, juntament amb la finalització d’obres pendents de plans posats en marxa per governs anteriors, i la lluita contra la despoblació, impulsant la posada en marxa de serveis de proximitat en l’àmbit rural i d’interior”, afig la Generalitat en un comunicat.

Una part del pressupost es destinarà a rehabilitar edificis de més de 30 anys sense cap mena d’actualització i que ara s’adaptaran als nous models convivencials. El pla funcionarà com a tractor de l’economia valenciana des d’“una perspectiva feminista”, basada en la revaloració de les cures i l’economia de criar, cuidar i curar; i que es preveu que puga crear més de 3.500 llocs de treball directes des d’una òptica de “qualitat i estabilitat”, segons la vicepresidenta.

Actuacions previstes en el pla

En l’àmbit de persones majors, el Pla Convivint preveu 100 actuacions i una inversió de 279 milions d’euros, que permetran duplicar el nombre de residències públiques i multiplicar per 12 els recursos d’atenció diürna, a més d’instal·lar punts d’atenció en la proximitat en el món rural, que consistiran en centres de dia amb extensions que seran gestionades pel mateix personal, i que la majoria seran a la província de Castelló, segons informa la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Pel que fa a la diversitat funcional, el pla preveu una inversió de 81 milions d’euros destinats a 27 actuacions, que duplicaran el nombre de recursos públics fins a arribar a 17 residències i 10 centres de dia o ocupacionals. La inversió en actuacions en centres per a persones amb problemes de salut mental serà de 74 milions d’euros, cosa que suposarà multiplicar per quatre el nombre de centres públics i garantir l’existència d’un recurs d’aquestes característiques en tots els departaments de serveis socials.

El Pla Convivint també preveu una aposta per millorar la xarxa de centres d’atenció diürna destinats a la infància i l’adolescència més vulnerable, amb 20 centres nous, la majoria dels quals se situaran a la província d’Alacant, on hi ha més mancança d’aquesta mena de recurs. La xarxa per a dones víctimes de violència de gènere rebrà una inversió de 3 milions d’euros per a la posada en marxa de 6 recursos nous, i també està prevista una inversió de 96 milions d’euros per a actuacions en 57 centres destinats a dignificar les instal·lacions que, segons informa el Consell, ja estan en marxa.