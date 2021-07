Normalitzar la normalitat: Puig prepara una trobada amb Aragonès per a reactivar les relacions institucionals

Normalitzar allò que és normal perquè ha esdevingut rar. Des de fa unes quantes setmanes alguna cosa es mou entre el Palau de la Generalitat Valenciana i les associacions d’empresaris amb els seus veïns del nord. El president Ximo Puig va activar amb l’arribada de l’estiu l’agenda federalista, un camí a què s’han sumat els agents econòmics, per tractar d’acostar Catalunya cap a les meses de discussió i deliberació i allunyar-se del bloqueig institucional.

Els indults als presos del procés, la gestió dels fons europeus i les trobades bilaterals entre el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya han servit per a llimar asprors en una part de la societat i el parlamentarisme català. Per al president valencià, s’obri “un nou temps que volem aprofitar” perquè totes dues autonomies tenen interessos comuns, com el Corredor Mediterrani o la reforma del sistema de finançament. L’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) ha organitzat unes quantes trobades amb dirigents catalans a fi d’unir forces per reivindicar infraestructures comunes. Divendres passat l’associació que presideix Vicente Boluda va convidar l’exdirigent de CiU Josep Antoni Duran i Lleida, actualment conseller d’AENA, a pronunciar el discurs de clausura de la seua assemblea, mentre que dilluns el convidat era l’exministre de Sanitat i ara diputat socialista en el Parlament de Catalunya Salvador Illa a un esmorzar de treball amb els empresaris.

Poc abans de començar l’esmorzar, Puig indicava que el seu equip treballa amb el del seu homòleg català, Pere Aragonès, per celebrar una trobada a la tardor: “En les pròximes setmanes, ja al setembre, espere que puguem tindre una reunió amb el president de la Generalitat, entenent que el marc en què ens movem és el marc institucional, estatutari, des del respecte a l’autonomia de cada govern”. El dirigent valencià insisteix que les autoritats catalanes haurien de participar en l’“espai multilateral” de l’Estat espanyol, en referència a la pròxima conferència de presidents a què Aragonès ha rebutjat acudir. “És la manera d’aportar més, ajuda a un plantejament global i la ciutadania”, indicava el president valencià, subratllant les declaracions prèvies del secretari d’Organització del PSC, que va criticar l’absència del dirigent d’Esquerra Republicana en l’òrgan de debat de les autonomies i el Govern central. “Ningú ha resultat ferit en els seus plantejaments polítics per reunir-se amb tots els presidents”, indicava Illa, respecte de la presència del govern català en la resta de les reunions.

El dirigent valencià creu que “no és raonable que les autonomies no tinguen relació” i recorda que va posar en marxa aquest diàleg des de la seua arribada a la presidència de la Generalitat Valenciana el 2015. “Necessitem que Catalunya participe del debat en el conjunt d’Espanya, i volem propiciar un ambient i una atmosfera favorables”, va insistir.

Segons algunes veus del socialisme català, les idees del president Puig són vistes amb sensatesa pels que rebutgen la via independentista i advoquen per tornar al marc de convivència. Illa posa en valor la idea que Puig va traslladar en el Cercle d’Economia de Barcelona el 17 de juny sobre avançar en “l’Espanya de les Espanyes”, l’agenda federalista per a descentralitzar l’Estat, aplicant mecanismes de cogovernança com els activats durant la pandèmia. Per a l’exministre, resulta clau “enfortir les relacions entre Catalunya i la Comunitat Valenciana”. De moment, el dirigent valencià celebrarà una altra cimera l’any que ve amb la seua homòloga balear, Francina Armengol, per continuar la trobada a Palma de principis de juliol i prepara una altra cimera amb el president andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, per a acordar posicions amb vista a la reforma del sistema de finançament autonòmic, el vaixell de guerra que encalla any rere any.