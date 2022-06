Oltra intenta aguantar el pols polític mentre Ximo Puig obri “un temps de reflexió per a prendre decisions”

“Aquesta gent no pot guanyar. És una qüestió política de defensa democràtica. Perquè si m’ho fan a mi, ho poden fer a qualsevol”. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, està disposada a aguantar el pols polític que ha derivat en la seua imputació. La dirigent de Compromís i número dos del Govern valencià defensa que la investigació que afecta la seua conselleria, per la qual haurà d’acudir a declarar, és una “cacera política de l’extrema dreta”, ja que la querella que l’origina parteix de l’advocat que lidera l’agrupació ultra España 2000 i una cofundadora de Vox, formació que s’ha personat en la causa.

La titular d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha sigut citada a declarar com a investigada pel Tribunal Superior de Justícia valencià el pròxim 6 de juliol, en el marc de la gestió de la seua conselleria davant la denúncia d’abusos d’una menor per la qual ha sigut condemnat el seu exmarit, llavors educador en un centre de menors. El TSJ la cita considerant que es donen “una sèrie d’indicis plurals que en conjunt fan sospitar la possible existència d’un concert entre la senyora Oltra i uns quants funcionaris a càrrec seu, amb la finalitat, o bé de protegir la seua parella llavors (...) o bé protegir la carrera política de l’aforada”.

Malgrat la investigació, la dirigent valenciana assegura que no dimitirà. Ni en aquesta, ni en cap fase processal. “L’única cosa que canvia després de la imputació és que podré explicar-me davant els jutges”, va manifestar en la roda de premsa posterior al ple de l’executiu de divendres. “Soc coherent. La meua postura és ètica, estètica i política, no és una postura personal, que és el que m’ha caracteritzat sempre”, va reafirmar Oltra. En compte d’apartar-se com exigeix l’oposició, la número dos del Consell protagonitzarà un acte amb la seua coalició dissabte, una intervenció de refermament polític amb que donen per encetat el camí cap a les eleccions. Sota el lema Cap al tercer Botànic, que fa referència a l’acord de Govern de PSPV, Compromís i Unides Podem, intervindran la vicepresidenta al costat de dirigents de la formació com el diputat en el Congrés, Joan Baldoví.

La vicepresidenta i la seua formació mantenen la tesi del lawfare, concepte anglosaxó que defineix un aspecte de la judicialització de la política, una acció per a incidir en l’executiu i el legislatiu que es du a terme plantant batalla en els tribunals. En aquesta línia, consideren que les decisions que prenga han de tindre en compte el pla de la batalla ideològica. Si se’n va, sostenen, guanya l’extrema dreta. “És una cacera política de l’extrema dreta. Ho poden veure en les xarxes, això no té a veure a fer justícia”, insisteix la vicepresidenta, que en la seua compareixença ha llegit alguns missatges de l’advocat que ha presentat la querella. “Em va saber greu, i no ho vaig oblidar, que em portares al banc dels acusats per posar-te el Viva España” o “me l’he de follar sense tocar-li un pèl. A veure si em donen una medalla”, amb una notícia adjunta sobre el procediment judicial. “Aquest home va vindre a ma casa a acoquinar-me a mi i als meus fills amb una màscara de pel·lícula de terror”, ha detallat Oltra, recordant la denúncia que va interposar.

La pressió a la vicepresidenta arriba per diversos fronts. El judicial, amb una imputació que formava part del calendari processal i de la qual es defensarà en els tribunals, però també la política, que es dona en el parlament autonòmic en les sessions de control, amb la dreta assotant contínuament el Consell per aquest cas, i en les intervencions públiques que fan els membres de l’executiu. Els seus companys de partit ratifiquen la seua “confiança absoluta” en ella i advoquen per analitzar la qüestió política “col·lectivament”, com ha reclamat l’alcalde Joan Ribó, però des de les files socialistes s’insta el president Ximo Puig a analitzar profundament la qüestió.

El cap del Consell descartava aquest divendres prendre cap decisió en aquest moment i explicava: “Crec que la vicepresidenta ha donat moltes explicacions en tot moment, en seu parlamentària, en els mitjans de comunicació... És evident que ara hi ha una nova fita des del punt de vista jurídic, i ara és un temps de reflexió”. “Els temps jurídics i els temps polítics no coincideixen moltes vegades, i ara cal reflexionar i prendre decisions”, sostenia Ximo Puig.

En les últimes setmanes es repeteix el dubte de si pot aguantar com a portaveu del Govern una dirigent investigada, provocant que en cada aparició pública se’ls pregunte des de periòdics, ràdios i televisions per aquesta qüestió a tots els seus membres, desviant l’atenció de les mesures de l’executiu valencià. I preguntada per aquesta qüestió, en més de mitja desena d’ocasions aquest divendres, la dirigent s’ha mostrat categòrica: “La pressió s’aguanta. Si no, et dediques a una altra cosa”. “Em pressiona més acabar amb la llista d’espera de dependència” o els decrets que desenvolupen l’acció de Govern; “La pressió està a fer bé la faena”, ha insistit.

Oltra vincula les preguntes i les acusacions al marc polític, encara que també se li ha preguntat pel pla personal. Interpel·lada per si “val la pena” el desgast des de fa dos anys, reiterava: “Ni m’ho plantege. I si ho faig, no crec que tinga obligació de compartir-ho. Això és una qüestió política. Quan un té unes conviccions, i la meua trajectòria política ho avala, ha de saber aguantar les pressions”. Si li ho fan a ella, sostenen en la seua formació, ho poden fer a tots.