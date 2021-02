El Parlament valencià debatrà en el primer ple de l’any una reforma de la llei electoral que porta camí de naufragar de nou

La reforma de la Llei electoral valenciana és com el castic de Sísif: quan sembla que els parlamentaris valencians de la bancada progressista porten la pedra al cim de la muntanya, cau redolant i els obliga a reprendre el camí. Després de mesos de debat en comissió fins a arribar a un acord de mínims entre els quatre partits obstinats a reformar-la, del canvi de posició de Ciutadans que la va retardar, de la proposició in extremis que va presentar el PSPV a l’octubre del 2018, de l’avançament electoral de Ximo Puig, que la va fer caure fins a la legislatura següent, la Covid19 va tornar a retardar el debat centrat a abaixar el llistó electoral més alt d’Espanya. PSPV, Compromís i Unides Podem han acordat dimarts reprendre el tràmit parlamentari la setmana vinent, encara sense els suports necessaris per a tirar avant la llei.

Abans que la pandèmia fora una paraula que incorporàrem al nostre vocabulari quotidià, Ciutadans va manifestar el seu interés a reactivar la reforma, atés el seu declivi electoral en les diferents convocatòries del 2019 i el 2020. Un interés que sembla haver desaparegut, segons les manifestacions del seu portaveu, Toni Cantó, que es planteja la seua oposició al tràmit parlamentari que arribarà la setmana vinent. La reforma de la Llei electoral valenciana serà la primera proposició de llei que les Corts Valencianes debaten el 2021 i la presa en consideració s’ha plantejat per al dimecres 10 de febrer, en la primera sessió plenària ordinària de l’any. Encara que per a aprovar la reforma de la llei es necessiten dos terços del parlament autonòmic (66 vots de 99), l’admissió a tràmit només necessita majoria absoluta, per la qual cosa els vots de les formacions del Pacte Botànic serien prou per a reprendre la sendera.

Els tres partits que van signar el Pacte del Botànic van registrar per segona vegada la proposta de reforma electoral el 18 d’octubre passat, després d’haver aparaulat amb Ciutadans la seua incorporació a les negociacions. La formació taronja va expressar el seu descontentament quan PSPV, Compromís i Unides Podem van signar la proposta en solitari, malgrat haver participat de les negociacions. “Hi havia un interés excepcional de Ciutadans perquè presentàrem la llei”, expressava dimarts el portaveu socialista Manolo Mata, que no comprén per què Ciutadans torna a desmarcar-se’n. Minuts abans, Toni Cantó retreia als parlamentaris de la majoria progressista que en plena pandèmia inclogueren en el ple qüestions alienes a sanitat, i llançava un missatge clar a les formacions: “Si presenten el mateix, obtindran el mateix resultat”. Cantó critica que es buscava un acord entre les quatre formacions per a presentar el pacte de mínims, però que el Botànic el va trencar quan la va registrar en solitari, mentre que els tres partits asseguren que és Ciutadans qui no vol saber-ne res.

Al gener del 2019 va quedar rebutjada la proposició de llei que va impulsar Compromís, els objectius principals de la qual eren rebaixar el llistó d’entrada al parlament del 5% al 3% en el conjunt de la Comunitat Valenciana, les primàries obertes i millores en la composició paritària de les Corts. La reforma presentada l’octubre passat pels tres grups del Botànic inclou novetats en el vot electrònic, endureix les incompatibilitats i promou una fórmula que busca prioritzar les dones en els llocs més alts de les llistes electorals, així com l’obligatorietat de la televisió pública valenciana d’emetre debats electorals.

Les crítiques de Cantó han vingut acompanyades de les de la portaveu popular, Isabel Bonig, que creu a més que sobren diputats en la cambra, tot i que va ser el seu partit el que va elevar a 99 el nombre de diputats en els seus temps de majories absolutes. La portaveu popular creu que “el Botànic demostra molt poca sensibilitat” alhora de plantejar aquest debat ara, quan “la gent està perdent la vida i el patrimoni”. “El PP hi està en contra, però si volen que juguem, jugarem, i potser cal obrir el debat de reduir el nombre de diputats”, ha reptat, perquè “almenys pot ser interessant”.