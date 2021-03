Es pot aconseguir una eixida feminista a la crisi? El Consell dibuixa algunes línies en les polítiques públiques

L’economista Linda Scott esbroncava dimarts passat els líders polítics per ignorar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques que busquen una eixida de la crisi. Setmanes arrere, l’escriptora Silvia Federici reclamava una mirada internacional per afrontar els conflictes a què ha de fer front el feminisme. Encara a l’ombra del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, les preguntes de la sessió de control de dijous en les Corts Valencianes al president de la Generalitat, Ximo Puig, han estat marcades per la fórmula per a una eixida feminista de la crisi sanitària, econòmica i social.

Tots els grups, llevat de Vox, s’han interessat d’una manera o altra per la manera com les polítiques públiques poden contribuir a reduir la desigualtat entre homes i dones i com es pot aplicar la perspectiva de gènere per millorar les condicions materials de les dones, grans afectades per la crisi derivada de la pandèmia. El PP retreia que el Consell no aplicara la pujada salarial del sector sociosanitari a les empleades de neteja dels hospitals, Ciutadans recalcava les xifres de l’atur femení, Compromís demanava un full de ruta feminista per a abordar la crisi i Unides Podem reclamava una reforma del poder judicial per posar fi a “la justícia patriarcal”.

Els membres del Consell han anat responent a les preguntes dels seus socis i de l’oposició, dibuixant un camí per a salvar les desigualtats: un pla d’ocupació, canvi de rols, incentius per a estudiar carreres cientificotècniques, reforç de la xarxa d’atenció a víctimes de violència masclista i incentius per a fomentar la paritat en empreses privades.

Ximo Puig va anunciar la posada en marxa en el servei públic d’ocupació Labora d’un pla d’ocupació per a reduir la temporalitat laboral, que s’acarnissa amb les dones, que estarà dotat amb 20 milions d’euros. El pla preveu donar suport a la contractació de dones en empreses privades en sectors masculinitzats per a avançar en la paritat i impulsar les dones en els llocs directius, on són minoria. En el sector públic, es plantegen dues línies: d’una banda, fomentar la incorporació de dones aturades de llarga duració amb perfil qualificat per facilitar la “reconnexió” amb el mercat laboral; de l’altra, programes mixtos d’ocupació i formació per a dones sense qualificació que els atorgue un certificat de professionalitat. En el cas de dones que no tenen la qualificació, s’impulsarà un programa de formació dual i contractes de formació i aprenentatge en empreses privades. L’objectiu del pla és frenar “unes certes inèrcies” del mercat laboral, que va expulsant les dones a mesura que ascendeixen en la jerarquia professional i considera la maternitat una interrupció a la carrera.

Per a les dones amb ocupació, la bretxa salarial i l’elevada taxa de temporalitat continuen sent un llast. La bretxa salarial anual entre homes i dones se situa en el 21,61% a la Comunitat Valenciana, encara que en tres anys s’ha reduït quatre punts, percentatge que la pandèmia ha fet perillar. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), durant el 2020 la taxa d’atur s’ha incrementat dos punts fins a situar-se en el 16,4%, amb un increment en la taxa d’atur femenina lleugerament superior i una taxa de temporalitat femenina en el 27%, mentre que en termes globals aquesta taxa s’ha reduït del 26,8% fins al 25%. Segons l’EPA, la taxa de parcialitat en les dones es va situar el 2020 en el 27,4%, mentre que en els homes és del 8,75%. Per motius de cures, el percentatge de jornada parcial en dones és del 20%, davant del 4% en homes.

Puig va reivindicar que el treball i l’aportació de les dones ha sigut “imprescindible” durant la pandèmia i considera que ha de ser-ho en la recuperació, i ha assegurat que el Consell treballarà perquè no hi haja “ni un pas arrere en les conquistes assolides”. “El feminisme és el que ha fet avançar la societat en les últimes desenes d’anys, i ha sigut principalment des de l’àmbit progressista”, va assenyalar el president valencià, que insta l’oposició a treballar conjuntament perquè “tinguen la consciència que tots anem a l’una contra la violència de gènere”.

El Consell ha començat a preparar una Llei d’igualtat que pretén fomentar la paritat en la representació de tots els àmbits de la vida pública. La paritat en les empreses públiques i les institucions és una qüestió que ja van legislar les Corts Valencianes i ara l’executiu autonòmic busca incentius perquè les empreses privades facen el mateix. La vicepresidenta, Mónica Oltra, que impulsa aquest projecte que es constituirà amb les associacions feministes i els agents socials, va reivindicar el Pacte Valencià contra la Violència Masclista, mentre que Puig va recordar que gràcies a aquest acord les indemnitzacions a les víctimes s’equiparen a les que reben les víctimes del terrorisme i s’han incrementat notablement.