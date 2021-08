El PP s’atrinxera a Alacant: la Diputació continua sense negociar els fons per als municipis amb la Generalitat

La bretxa territorial a la Comunitat Valenciana arranca pel sud. La Diputació d’Alacant, bastió del PP en l’autonomia, torna a plantejar-se contra la Generalitat Valenciana en el repartiment dels fons i altres recursos per als municipis. El president de la corporació i acabat d’elegir president del PP valencià, Carlos Mazón, ha fet de la discriminació al sud la seua arma principal. Si dilluns acusava el Govern autonòmic de “menystindre” la província en turisme i aigua, en referència al transvasament, dimarts carregava contra el repartiment de les ajudes de l’Agència Valenciana d’Innovació.

En un comunicat, el dirigent popular criticava que l’agència només haja destinat a la província d’Alacant 8,8 milions d’euros dels 52 totals i el 16% dels projectes finançats. “Aquesta resolució evidencia el desconeixement profund que en aquesta agència hi ha sobre el teixit productiu de la província d’Alacant i tots els seus projectes innovadors”, apuntava Mazón, que considera que el Govern central i l’autonòmic “arraconen el nostre territori i el perjudiquen greument en el desenvolupament i el rescat de sectors fonamentals per al progrés de la nostra economia”.

El comunicat, enviat des del correu de la Diputació, va provocar la resposta dels socialistes a través del seu portaveu a Alacant, Toni Francés, que alertava sobre una “deriva cabdillista’ del president de la Diputació d’Alacant en l’ús que fa de la Diputació com a “simple eina per a tractar d’assolir les seues metes polítiques”. “Utilitza recursos de la Diputació per a fer frontisme contra el Govern d’Espanya, la Generalitat o ajuntaments alacantins amb governs progressistes”, va insistir el també alcalde d’Alcoi.

En paral·lel, el Govern Valencià ha reclamat al dirigent alacantí que se sume a la mesa de repartiment dels fons públics del Fons de Cooperació Municipal. El director general d’Administració Local, Antoni Such, emplaçava Mazón dimarts a fixar una data per a una trobada bilateral amb què poder negociar les ajudes entre administracions. Des del Consell asseguren que el dirigent del PP només va acudir a l’última reunió celebrada, en què va manifestar la intenció de sumar-se al fons, però que no s’ha materialitzat.

Segons Such, aquestes comissions bilaterals, en què sí que han participat les corporacions de València i Castelló, han servit “per posar damunt la taula” qüestions com l’aportació de cadascuna de les institucions a les ajudes dels plans Resistir i Parèntesi, posats en marxa per la Generalitat per fer costat econòmicament als sectors més afectats per les restriccions sanitàries per la COVID-19. El responsable d’Administració Local considera que “tothom ha remat en la mateixa direcció, que és la d’intentar ajudar els empresaris, autònoms i petites empreses a tirar avant en una situació de pandèmia com la que vivim”. Els responsables autonòmics asseguren que no han tingut cap conflicte amb representants municipals del PP i insisteixen a Mazón perquè acudisca a les reunions. Mentrestant, el grup popular assegura que ha enviat unes quantes cartes al president de la Generalitat per a arrancar aquesta comissió bilateral, a qui acusa de retardar-la pels seus interessos.

El fons ja ha rebut 40 milions d’euros de la Generalitat Valenciana i de les corporacions de València i Castelló, una xifra que s’abona cada any des del 2016. Segons el director general d’Administració Local, l’absència d’Alacant deixa els municipis alacantins amb una minva d’ingressos de 70 milions d’euros des de l’inici del fons, atesa la negativa de la Diputació a participar-hi.

El president de la Diputació d’Alacant va plantejar al març una sèrie de requisits per a incorporar-se al fons, com que es canviara la fórmula de repartiment per beneficiar els municipis menuts –una correcció per població que ja es fa en el sistema, segons la Generalitat– o que l’adhesió siga voluntària. Segons va argumentar, la Diputació no s’hi va poder adherir anteriorment per falta de romanents de pressupost –ha d’aportar 13 milions d’euros al fons–, i reclama una compensació per les competències a la Generalitat Valenciana.

Dos mesos després va acudir a la comissió d’Administració Local en les Corts Valencianes, on va mostrar el seu rebuig a la llei del Fons de Cooperació, que va considerar un “atropellament” a les corporacions locals i una “imposició” des del Govern autonòmic. Des de llavors, asseguren al Palau, no han tornat a saber-ne res.