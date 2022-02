El premi nacional de disseny Dani Nebot redibuixa la senyera com a imatge oficial del 40 aniversari de l’Estatut

El premi nacional de disseny Dani Nebot reinventa la senyera com a imatge del 40 aniversari de l’Estatut d’Autonomia. La marca commemorativa de l’efemèride, que es posa a la disposició de les institucions, busca ser fàcilment recognoscible per fer partícip la major part de la societat.

Nebot, que va rebre el distintiu el 1995 i la Medalla de les Belles Arts el 2008, reinterpreta la senyera amb símbols i una gamma de colors de menys saturació, una abstracció geomètrica que es divulgarà tant en color com en blanc i negre. Al logo s’afig el rètol “Quaranta anys fent país_Comunitat Valenciana 1982_2022” que la Generalitat emprarà com a imatge gràfica en diferents suports. El dissenyador gràfic, responsable del redisseny del logo de la Generalitat pel 600 aniversari, de la imatge de l’Any Fuster i d’altres campanyes institucionals, apel·la per “la pluralitat, la diversitat i la concòrdia” que, explica, reflecteix la seua creació.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha insistit que l’executiu treballa a desenvolupar activitats que excedisquen l’àmbit institucional, per donar un aire festiu a l’aniversari. L’Estatut, considera la consellera, “és passat i per això cal destacar les persones que van ser protagonistes en un moment convuls i que van fer possible el consens. És present –ha afegit–, perquè cada dia avancem en drets per a la ciutadania gràcies al nostre autogovern i també és futur perquè enguany avaluarem l’Estatut i coneixerem les aspiracions dels valencians per al futur”.

Garijo, acompanyada de la directora general de Promoció Institucional, Fernanda Escribano, i del comissionat per a l’efemèride, Joan Sifre, ha destacat el “treball estret” entre tots dos departaments per a l’organització d’actes. La imatge inclou un Manual d’Identitat Visual amb les pautes, les normes i les aplicacions bàsiques per a l’ús de la imatge commemorativa per a contribuir a la seua difusió.

L’executiu autonòmic vol recuperar l’esperit de consens que va portar a l’aprovació de la norma valenciana. “L’autogovern ha tingut una capacitat de generar al poble valencià un avanç social i una prosperitat inqüestionables”, assenyalava el president de la Generalitat, Ximo Puig, en constituir el comité encarregat dels actes. El Consell vol aprofitar l’efemèride per a intensificar la pedagogia i treballar en la cultura democràtica, que veuen perillar amb l’auge de discursos xenòfobs i antidemocràtics agreujats durant la pandèmia.

La marca serà utilitzada fins que acabe l’any per l’Administració de la Generalitat i les entitats que integren el seu sector públic instrumental. S’aplicarà en la papereria bàsica de la Generalitat, així com en les comunicacions, les actes i els documents electrònics oficials dels seus òrgans i personal al seu servei, en els suports publicitaris (cartells, fullets, anuncis en premsa, fons publicitaris i altres de significació anàloga), en la seu electrònica i en la resta de pàgines o perfils institucionals en Internet de la Generalitat i de les seues entitats dependents.