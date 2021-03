Puig i Ribera abrigallen Power Electronics, l’empresa que lidera el projecte d’una gigafactoria de bateries

El Govern valencià i el Govern central s’acosten amb interés especial a Power Electronics, l’empresa valenciana que lidera l’aliança per les bateries per a crear una gigafactoria a la Comunitat Valenciana. El president de la Generalitat, Ximo Puig, i la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, han visitat dimecres la planta de la companyia a Llíria per manifestar el seu suport al projecte que opta als fons europeus.

Power Electronics lidera una aliança de 23 empreses lligades al sector automobilístic, entre les quals destaca Ford España, per a construir una gigafactoria de bateries, principalment destinada al transport, que s’ha presentat a una de les convocatòries avalades per Indústria per als fons Next Generation EU. La gigafactoria és un projecte d’inversió privada que pretén donar resposta a la demanda d’alternatives de transport més sostenibles i portarà aparellat un centre d’investigació de solucions d’emmagatzematge, que serà de titularitat autonòmica i en què participaran diverses universitats públiques valencianes. Segons les estimacions, suposa una inversió de 2.000 milions d’euros i la creació de 30.000 ocupacions.

“El nostre és un projecte associat a la investigació, un centre que dimensionarà en tots els sectors l’emmagatzematge d’energia neta”, expressava Puig durant la visita. La ministra considera que el Govern ha d’ “anar de la mà de la indústria” en aquest procés d’activació de l’agenda de transició energètica, “que és una agenda de reindustrialització, mobilització d’inversions i generació de nous models de negoci i ocupació”. El Govern, amb la normativa en tràmit, busca “generar cadena de valor en sectors moderns i competitius, amb un gran protagonisme de l’R+D+I, que supose un impuls per a la creació d’ocupació i el foment de la tecnologia més avantguardista”.

El responsable de l’empresa valenciana, David Salve, que ja fa 10 anys que exporta tecnologia lligada a les renovables, aplaudia que “la política de suport al fet que cresquen aquest tipus de tecnologies a Espanya ens posiciona a escala internacional amb més força”. Segons la ministra, els fons europeus són una “oportunitat” per al desenvolupament d’energies netes i l’augment del pes de la indústria nacional en àmbits clau com l’electrònica de potència o la fabricació de components i béns d’equip del sector de l’automoció, amb gran impacte en el PIB.

Ajudes a la compra de cotxes elèctrics

La ministra Ribera ha aprofitat la visita per a comunicar que el Govern ha dotat amb 20 milions més el pla Moves 2 –un dels plans de mobilitat sostenible– que es repartirà només entre les autonomies que han executat tots els fons anteriors. En el cas de la Comunitat Valenciana, rebrà 4 milions addicionals als 10,6 que ja havia rebut i havia executat per a ajudes a la compra de vehicles elèctrics.