Teletreball, auditories energètiques i impuls a les renovables: el pla d’estalvi energètic del Govern valencià

Ajudes econòmiques per a rehabilitar habitatges, canviar equips de climatització, substituir vehicles de combustió o fomentar el transport públic i el teletreball per reduir l’empremta de carboni. Són algunes de les mesures que el Govern valencià ha presentat en el Ministeri de Transició Ecològica com a part del pla d’estalvi energètic que està en execució des del 2016 i que s’ha intensificat enguany a conseqüència de la crisi energètica i la pujada de preus.

La Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius va traslladar en forma de proposta les mesures implementades a la Comunitat Valenciana, que posen el focus en l’eficiència des de l’Administració pública, a més de les ajudes agrupades en el Pla Reactiva. Segons el titular del departament, Rafael Climent, “en l’informe presentat al Ministeri de Transició Ecològica es posa de manifest que a la Comunitat Valenciana hi ha una política molt definida sobre la manera d’abordar la crisi climàtica i energètica a través de mesures per a la descarbonització de l’economia i l’autoconsum en tots els sectors de la societat”.

El Pla Reactiva destina 650 milions d’euros en diverses anualitats per a la instal·lació d’energies renovables en les llars, bo social per a persones vulnerables, promoció de l’autoconsum en diferents sectors productius, producció d’hidrogen verd, ajudes a l’eficiència energètica en les pimes, foment de la mobilitat sostenible, suport a la rehabilitació d’habitatges i la investigació. Segons apunta Climent, el 2019 s’havien assolit el 83% dels objectius del pla d’estalvi energètic, amb 3.793 MW. En aquesta línia, el 2017 es va aprovar la introducció de beneficis fiscals per a particulars consistent en deducció fins al 40% de les quantitats invertides en instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica o d’aprofitament de fonts energètiques renovables.

Pel que fa a les mesures d’estalvi en l’Administració pública, la Generalitat recomana el teletreball com a mesura per a reduir l’empremta de carboni, tant per l’ús del transport com per la climatització dels edificis, i fer auditories energètiques per controlar que no hi haja desaprofitament. Quant a les instal·lacions, es controla la temperatura ambient a 17 graus a l’hivern i 27 a l’estiu, s’estableixen consignes de tancament de la climatització, apagada de llums, instal·lació de llums led i aparcaments de bicicletes, així com una inversió de 23 milions d’euros per al foment de les energies renovables i l’autoconsum dels edificis, infraestructures i equipaments de la Generalitat.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, recordava algunes d’aquestes mesures en un acte, en què apuntava: “És una insolidaritat amb les noves generacions no atendre el que ja sabem que podem fer per aturar en certa manera la crisi climàtica”, en al·lusió a la negativa de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar el pla de l’executiu central. De la seua banda, la coalició Unides Podem-Esquerra Unida ha registrat una petició parlamentària per a passar de la rebaixa del transport públic autonòmic a la gratuïtat total durant uns mesos.