Toni Cantó evita aclarir si està disposat a acceptar ofertes d'altres formacions: "He perdut la il·lusió en la política"

L'exdirigent de Ciutadans Toni Cantó entrega aquest dimarts la seua acta com a diputat en les Corts Valencianes i ha dit no tindre intenció de tornar a la política. "He perdut la il·lusió en política", ha afirmat aquest dimarts al pati del Parlament autonòmic.

El recentment dimitit portaveu de Ciutadans evita respondre si entra en els seus plans formar part de cap altra candidatura: "Les úniques ofertes que escolte ara són de televisió". Un discurs similar al que va pronunciar en 2015 en abandonar UPiD un parell de mesos abans de sumar-se a Ciutadans.

Cantó marxa carregant contra la direcció que encapçala Inés Arrimadas i el que denomina "nucli dur". "S'obstinen a veure enemics en altres partits", ha assegurat, "decisions desastroses". Entre elles que ha citat l'acostament al PSOE, la campanya a Catalunya i la moció de censura a Múrcia. Cantó se suma així al discurs d'altres ex de Ciutadans com Marcos de Quinto o Fran Hervías, que acusen els sotssecretaris d'Arrimadas, que ja formaven part de l'etapa d'Albert Rivera, d'haver afonat el partit. "Hi ha una opció perquè els afiliats es facen amb el partit perquè ha sigut furtada per un nucli dur", ha afegit amb poca convicció.

El ja exportaveu en les Corts Valencianes insisteix que Ciutadans ha de formar un front comú amb el PP d'Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid per a garantir la seua supervivència: "Si la cúpula fora intel·ligent s'adonaria que el més probable és que no entrem a Madrid", ha assenyalat aquest dimarts, recuperant la idea que va manifestar el dilluns en la seu nacional de Ciutadans i que no va ser escoltada, la qual cosa va motivar la seua decisió d'abandonar el partit. Cantó insisteix que el nucli d'Arrimadas ha d'assumir responsabilitats pel daltabaix del partit i lamenta que el que va trobar a Madrid en acudir a la reunió de l'Executiva "no va ser a Ciutadans".