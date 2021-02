La violència masclista és “el principal problema de seguretat” i la primera causa de detenció a València

La violència contra les dones és ja la primera causa de detenció a la ciutat de València per a la Policia Local. Les actuacions policials que inclouen violència de gènere i violència domèstica, seguint el criteri del Codi penal, s’han incrementat fins a ser el 65% del total de les detencions. L’any de la pandèmia ha suposat un increment en les detencions del 20% a la ciutat i la Policia Local atribueix al confinament bona part de l’augment.

El grup GAMA, l’operatiu de la Policia Local especialitzat en violència masclista, va detindre el 2020 325 persones per violència de gènere i només el mes de gener del 2021 s’han detingut 47 persones. A la ciutat de València hi ha 1.311 dones que necessiten protecció policial dels diferents cossos de l’Estat. En concret, la Policia Local en té sota protecció 627, mentre que les 700 restants estan en el sistema de la Policia Nacional.

El regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, Aarón Cano, apuntava dimarts que la pandèmia ha incidit en l’augment de la violència masclista: “La situació de les víctimes és més vulnerable encara, perquè la seua xarxa de suports és més precària amb la crisi econòmica”. El regidor alerta d’un augment de la violència que pateixen les dones i posava com a exemple la detenció recent d’un home que va agredir i va abusar sexualment de la seua parella, una dona migrant en situació irregular, a qui amenaçava de denunciar i, a més, li va robar 5.000 euros. “Són situacions extremes que exemplifiquen la crueltat de la violència de gènere, que actualment és el nostre problema de seguretat més gran”, alertava el regidor.

Segons les dades de Protecció Ciutadana, les detencions per violència masclista respecte de les detencions totals a la ciutat van en augment des del novembre passat. Els mesos de maig, juny i setembre del 2020 i gener del 2021 han sigut els pics de més detencions per aquesta causa, que han superat el 30% del total en tots els casos i el 45% al gener. És a dir, durant els mesos esmentats, un de cada tres detinguts a València ho era per violència de gènere. Si afegim a l’equació l’anomenada violència domèstica, el percentatge de detencions s’eleva al 45% en els mesos esmentats i al 63% al gener. Segons la legislació espanyola, la violència domèstica i la violència de gènere són tipus penals diferents i així es reflecteixen en el Codi penal.