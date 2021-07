Ximo Puig reclama en la Conferència de Salamanca "una mirada de superació dels problemes estructurals d'Espanya"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reclama els seus homòlegs de la resta de l'Estat "una mirada de superació dels problemes estructurals d'Espanya". El dirigent socialista ha posat en valor la "capacitat de treballar junts per a millorar la vida de la ciutadania en una crisi pandèmica" i la "voluntat del país de superar la pandèmia" mostrada en la Conferència de Presidents celebrada a Salamanca aquest divendres.

Puig, crític amb l'absència de Catalunya en el fòrum territorial i amb l'actitud fiscal de Madrid, ha indicat que la majoria de territoris "no volen que hi haja privilegis fiscals dins d'Espanya", i ha asseverat que "ningú va contra Madrid", però aqueixa autonomia "no es pot estar mirant el melic permanentment", en referència a la competència fiscal deslleial. "Madrid que té més de 135 punts de renda per càpita per damunt de la mitjana, mentre que moltes altres estan estabilitzades per davall de la mitjana. L'efecte capitalitat ha de tindre una contraprestació", ha insistit, recordant la seua última conferència en la qual va plantejar la seua agenda federal.

En aquesta línia, ha urgit a la reforma "inajornable" d'un nou finançament autonòmic, una fiscalitat justa, una distribució dels recursos hídrics per a garantir "aigua per sempre" per a tots els territoris, així com una descentralització de les institucions de l'Estat coherent amb "l'Espanya policèntrica i polifònica", amb la "diversitat" de l'Estat autonòmic.

El president valencià ha reclamat una descentralització de la gestió dels projectes i fons europeus i PERTE (Projectes Estratègics Per a la Recuperació i la Transformació Econòmica) autonòmics, que donen capacitat a les comunitats autònomes per a singularitzar el suport als sectors industrials singulars, com el joguet o la ceràmica en la Comunitat Valenciana.

Respecte al repte demogràfic, la proposta valenciana planteja la creació d'un fons estatal contra la despoblació. El president a més, ha plantejat que s'establisca una estratègia basada en el model escocés.