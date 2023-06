El Port de València dona per fet que el Govern no aprovarà la polèmica ampliació fins que passen les eleccions

La convocatòria d’eleccions generals per al pròxim 23 de juliol mantindrà parada l’aprovació de la polèmica ampliació del port de València fins que es conforme el nou Govern que emane dels comicis, siga amb un nou front d’esquerres o amb un canvi en favor de la dreta i l’extrema dreta.

Així es desprén de les paraules del president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Joan Calabuig, després del consell d’administració celebrat divendres: “Està en mans del Consell de Ministres i sobre aquesta qüestió la informació és que continua estudiant-se, però estem en una època complexa perquè es puga donar una aprovació immediata”.

Calabuig va afegir que “el Govern no està en funcions, ho estarà després de les eleccions, i per tant té capacitat legal, però una cosa és això i una altra la prudència que aconsella el moment actual, que és complex per a prendre aquesta mena de decisions”.

Encara que des de la part socialista del Govern es va valorar l’aprovació del projecte constructiu dels nous molls en l’últim Consell de Ministres celebrat el mes de gener passat, l’oposició d’Unides Podem va paralitzar el procés. La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va visibilitzar aquest rebuig el 25 de maig passat després de visitar juntament amb entitats veïnals i ecologistes l’impacte del port a les platges del Parc Natural de l’Albufera: “Si hem declarat l’emergència climàtica a Espanya, aquesta infraestructura a València no pot tirar avant”, va afirmar.

A més de la paralització derivada del període electoral, hi ha dubtes legals seriosos sobre la viabilitat del projecte, especialment des que una resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid retirara de manera cautelar a l’APV la condició d’òrgan substantiu, cosa que li permetia decidir sobre la conveniència o no de fer una altra declaració d’impacte ambiental que substituïsca la del 2007 i que tinga en compte els canvis implementats sobre el projecte original. En virtut d’aquesta decisió judicial i fins que el jutjat resolga la qüestió de fons, la condició d’òrgan substantiva passa a Ports de l’Estat, entitat que ha avalat la vigència de la DIA del 2007, però no la seua validesa per al nou projecte.

A més tant la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora a l’ampliació per la falta de garanties ambientals, com el secretari autonòmic i conseller de la mateixa Autoritat Portuària de València (APV), Iván Castañón, de Compromís, han recorregut al jutjat contenciós administratiu contra l’aprovació del projecte constructiu dels nous molls en el si del consell d’administració de l’APV, el 2 de desembre passat, amb els vots en contra de l’alcalde València, Joan Ribó, i de Castañón mateix.

Vinculat també a l’ampliació, la Comissió Ciutat-Port ha demandat l’APV per haver aprovat el trasllat de la terminal de creuers de la ubicació actual, en el dic nord i allunyat del nucli urbà, a les antigues drassanes de Boluda, al costat dels poblats marítims, tot això sense cap mena d’informe ambiental, malgrat que la mateixa Baleària com a adjudicatària reconeix “impactes significatius” per l’emissió de gasos dels vaixells.