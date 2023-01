El port de València s’apunta a l’hidrogen i Ford Almussafes estrena una planta d’energia solar

El port de València va rebre dimarts la primera càrrega d’hidrogen (H2) per a proveir l’estació de subministrament situada en el moll de la Xità. Una fita històrica que el posiciona com el primer port d’Europa a tindre una instal·lació d’hidrogen en condicions d’operativitat real.

Segons va informar l’Autoritat Portuària de València (APV), es tracta de l’única instal·lació capaç de proveir les necessitats de les terminals a través de la hidrogenera mòbil i el tanc fix que emmagatzema aquest combustible: “Un punt d’inflexió per a la comunitat portuària i els ports europeus per a començar a testar un dels combustibles del futur”.

Aquesta estació de subministrament d’hidrogen (HRS, sigla pel nom en anglés) inclou una part fixa que es dedica a la recepció, l’emmagatzematge i la compressió de l’hidrogen fins a la pressió de lliurament, sobre els quals es va fer dimarts una prova, i una part mòbil que emmagatzema l’hidrogen comprimit i té un dispensador per al proveïment de carburant de la maquinària portuària.

A les 10.30 va arribar a les instal·lacions de la hidrogenera el primer tubetrailer de cilindres d’hidrogen verd que s’ha carregat en el tanc d’emmagatzematge del port de València. Durant una hora aproximadament van fer diferents proves per a condicionar tota l’operativa per a procedir a l’ompliment de H2 del depòsit fix situat en el moll de la Xità.

La setmana que ve es carregarà l’estació mòbil que serà l’encarregada de desplaçar-se a les terminals d’MSC i Grimaldi per subministrar hidrogen als dos prototips de maquinària portuària, que arribaran en dates pròximes, en què es testarà aquest combustible net.

En concret, es provarà en un vehicle reachstacker o apiladora de contenidors i en un cap tractor 4x4. En les pròximes setmanes un equip d’estibadors i tècnics de Valenciaport es desplaçaran als Països Baixos per assajar amb la reachstacker que està dissenyant la firma Hyster Europa. El tractor ro-ro està sent adaptat per Atena Distretto. Tots dos funcionaran amb piles de combustible i motors elèctrics, que rebran energia amb el H2, i seran 0 emissions.

Aquesta iniciativa forma part de H2Ports –Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports–. Es tracta d’una iniciativa que coordina la Fundació Valenciaport en col·laboració amb l’APV i és finançat pel programa Clean Hydrogen DJ de la Unió Europea. El seu objectiu principal és provar i validar tecnologies d’hidrogen sobre maquinària portuària que permeten comptar amb solucions aplicables i reals sense afectar el rendiment i la seguretat de les operacions portuàries i produint zero emissions locals.

Ford estrena planta fotovoltaica

La fàbrica de Ford a Almussafes (València) ha posat en marxa una nova planta d’energia solar i s’ha proposat arribar a 10 megavats de potència màxima el 2024.

L’àrea fotovoltaica, que converteix l’energia solar en electricitat, se situa en una zona no productiva de la planta valenciana que abasta dues zones de panells solars capaços de produir cada any l’energia equivalent al funcionament de 1.400 llars mitjanes. La producció actual de prop de 4.641 megavats hora anuals augmentarà aquest estiu en 3.762 megavats hora anuals; l’equivalent a 1.100 llars mitjanes més. En la pràctica, això significa que enguany, la fàbrica de Ford a València reduirà significativament la seua demanda actual d’electricitat a la xarxa nacional.

Segons va informar dimarts la multinacional, “des de l’1 de gener de 2022, tota l’energia elèctrica utilitzada en la planta de Ford a Almussafes procedeix de fonts renovables, igual que tota l’energia elèctrica adquirida per a alimentar les instal·lacions de fabricació de Ford a tot Europa; l’empresa busca contínuament maneres d’augmentar l’ús d’energia neta, i té com a meta utilitzar el 100% d’electricitat lliure de carboni en tota la seua fabricació mundial el 2035”.