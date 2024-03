El PP deixa en un calaix la licitació del contracte milionari a una empresa que va pagar comissions en el cas Azud

L’alcaldessa de València, la popular María José Catalá, té una herència enverinada amb el contracte milionari a l’empresa Acciona, que gestiona el Servei de Neteja i Conservació del sistema municipal de sanejament de la ciutat. No obstant això, davant el contracte estratègic, la corporació municipal encara no ha licitat la nova adjudicació, en mans de l’empresa de José Manuel Entrecanales des de fa 17 anys.

El ‘macrocontracte’ va ser adjudicat el 2007, durant el mandat de Rita Barberá, i ha ocasionat un perjudici econòmic a les arques municipals d’11,2 milions d’euros, segons un informe de l’Agència Valenciana Antifrau incorporat al sumari del cas Azud. No obstant això, els càlculs d’Antifrau podrien sumar un perjudici addicional de 2,3 milions d’euros si es té en compte les pròrrogues que van allargar l’adjudicació fins al 2023.

En la causa que instrueix la jutgessa Pepa Tarodo figura com un dels principals investigats l’advocat José María Corbín, cunyat de Rita Barberá. La investigació, comandada pel fiscal anticorrupció, Pablo Ponce, i per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, va aflorar el pagament d’una presumpta mossegada de 2,2 milions d’euros a Corbín i al lletrat també Diego Elum, amic d’aquest últim des que tots dos militaven en l’extrema dreta.

L’UCO vincula el pagament de la inflada comissió als regals de luxe que va rebre en l’època l’alcaldessa Rita Barberá d’Acciona. Antifrau, en funcions d’auxili judicial a la instructora de la causa, va analitzar detalladament l’execució del contracte per part d’Acciona i va xifrar en 11,2 milions almenys el perjudici econòmic entre el 2007 i el 2012 a conseqüència de les modificacions contractuals i les certificacions sense justificació. Aquest diari va tractar de recaptar la versió de l'empresa el passat 15 de febrer, quan es va conéixer l'informe de l'agència, sense obtindre resposta.

El manteniment del clavegueram de València continua sent responsabilitat d’Acciona, a pesar que el contracte va véncer el 31 de desembre passat, després d’una pròrroga de dos anys aprovada per la corporació municipal anterior formada per Compromís i el PSPV-PSOE.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua en el mandat passat, la socialista Elisa Valía, explica que la pròrroga estava prevista en el contracte i que, encara que la idea era traure a concurs la nova concessió abans de desembre del 2021, finalment no es va arribar a temps.

L’última pròrroga es va allargar per la pandèmia, que va obligar a centrar tots els esforços a garantir el bon funcionament d’un servei declarat essencial, i pels diferents projectes d’una enorme envergadura, encara en fase de redacció, que s’han d’incloure en el contracte com a inversions, entre els quals la reforma del col·lector nord o la xarxa de clavegueram de diversos barris de València.

No obstant això, Valía assegura que, abans del mes d’agost, quan ja estava el PP al capdavant de l’Ajuntament, van rebre el vistiplau de la licitació per part de la Generalitat Valenciana i tan sols faltava que es portara a la mesa de contractació per a aprovar-la.

Des de llavors, tal com reconeix el mateix departament gestionat pel PP a preguntes de l’edil socialista, no s’ha fet res: “En aquests moments l’expedient està en el Servei de Contractació i no és possible indicar una data de publicació de la licitació”, afirma la resposta de l’Àrea de Neteja, Residus i Cicle Integral de l’Aigua del 14 de febrer passat.

Servei en precari

Tot això, malgrat el perjudici per a les arques municipals (un total de 13,5 milions d’euros) ressenyat per l’Agència Valenciana Antifrau. El 31 de desembre passat es va esgotar la segona i última pròrroga. Enguany, el servei funciona en precari amb reconeixements d’obligació de la contracta en funció de les faenes que va fent. Es tracta d’una modalitat, segons recorda Valía, que no es pot aplicar de manera indefinida.

El plec que va deixar a punt per a l’aprovació l’anterior equip de Govern establia un contracte de 15 milions d’euros a l’any durant 15 exercicis per a manteniment, conservació i neteja de la xarxa i per a inversions amb projectes ja redactats (el col·lector nord i les renovacions en els barris), per valor entre 70 i 90 milions a abonar en aquests 15 anys. Només per al col·lector nord, s’havia previst una inversió de 38 milions.

Elisa Valía sosté que un dels motius del retard pot estar relacionat amb la rebaixa en la taxa de clavegueram aplicada pel PP, ja que abans de la baixada, la recaptació cobria el cost del nou contracte, cosa que no passaria després d’aplicar una reducció que implica menys ingressos per a l’Ajuntament.

A més, l’edil socialista anuncia que estarà vigilant davant el termini que s’atorga per a presentar ofertes, ja que, per a un contracte d’aquesta magnitud, com més curt siga més es redueix la possibilitat que les empreses presenten ofertes.