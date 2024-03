El PP esmena una proposta de Compromís en les Corts sobre el MIAU de Fanzara per a avalar la censura prèvia de l’alcalde

La nova ordenança municipal impulsada per l’alcalde municipal de Fanzara, el popular Marc Diago, posa en perill seriós el Museu Inacabat d’Art Urbà (MIAU), que des de fa una dècada acull aquest poblet de tot just 300 habitants enclavat en plena serra d’Espadà.

El text recull que “totes les intervencions artístiques o obres d’art que s’hagen de pintar seran supervisades prèviament per l’Ajuntament. Per això, s’haurà d’entregar (...) un esbós de la intervenció a fer a fi d’obtindre l’autorització corresponent”, cosa que es pot traduir en una censura prèvia al que els artistes pretenguen immortalitzar en les façanes del municipi.

Aquesta normativa ha provocat diverses reaccions en contra, entre les quals la de Compromís, que aquesta setmana porta a les Corts una proposta per a tractar d’esmenar aquesta decisió. L’escrit pretenia mostrar el suport de les Corts Valencianes a l’organització del MIAU, instar l’Ajuntament de la localitat a retirar la nova ordenança, “atesos la Declaració Universal dels Drets Humans i l’article 20 de la Constitució, que garanteix la llibertat artística dels pintors i grafiters que col·laboren en el projecte”, així com, constrényer el consistori de l’Alt Millars a tornar l’espai cedit necessari a l’associació perquè puga continuar amb la “difusió cultural i reclam que suposa el Museu Inacabat d’Art Urbà”.

No obstant això, la proposta de Compromís ha sigut esmenada pel Partit Popular, que substitueix els punts dos i tres, que feien referència a l’Ajuntament, pel text següent: “Les Corts manifesten el respecte absolut per l’autonomia municipal per a organitzar, dins de la legalitat, les ordenances o els decrets que regulen millor la convivència i la participació de les veïnes i veïns”. D’aquesta manera, no es fa cap crítica a l’ordenança municipal que podria possibilitar la censura prèvia de les obres que es pintaran.

Exposicions a l’aire lliure

El MIAU és, com apunta Compromís en l’exposició de motius de la seua proposta, una de les exposicions d’art a l’aire lliure “més famoses” de les comarques de Castelló, que han convertit Fanzara en un “gran atractiu turístic” i ha situat aquesta localitat menuda d’interior “en el mapa cultural internacional”.

De fet, recorden, el MIAU ha sigut premiat a escala nacional i internacional “per la seua filosofia i el seu valor social”, ja que el projecte “ha impulsat la convivència i la tolerància entre els veïns”, i també “ha impulsat la col·laboració entre el veïnat, voluntaris i organització amb els artistes, prestigiosos pintors i grafiters de tot el món que han renovat, any rere any, la vestimenta de les seues parets amb murals de tota mena i motius”.

No obstant això, alerten que aquest projecte podria veure’s amenaçat, tal com alerten els organitzadors, per decisions com l’aprovació de l’ordenança que exigeix que l’equip de govern municipal done vistiplau a l’obra abans que es pinte qualsevol mural: “Va en contra de la filosofia del MIAU, en què és fonamental que l’artista tinga llibertat d’expressar-se sense cap mena de censura, sempre que no siguen obres que falten el respecte a ningú”, tal com explicaven des de l’organització, que també alertava de la “falta de voluntat” per a arribar a acords, “ni tan sols per a reunir-se amb l’associació”.

Per aquest motiu, van decidir paralitzar el projecte i prendre’s un temps de reflexió per a valorar la continuïtat del MIAU. A més, l’associació també ha criticat que se’ls desallotjara d’una part important del local social del MIAU, que se’ls va cedir des del 2014 fins al 2023.