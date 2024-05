El PP i Vox bloquegen la renovació de l’Agència Antifrau valenciana mentre tramiten un canvi en la llei per a rebaixar la majoria

Gustavo Segura és funcionari de l’estat, ha exercit durant 22 anys en òrgans de control intern de l’Administració valenciana i, malgrat ser l’únic candidat a dirigir l’Agència Valenciana Antifrau, no ho farà. La majoria parlamentària del PP i Vox ha votat en contra del lletrat, actual director d’Anàlisi de l’Agència, avalat per tres organitzacions que lluiten contra la corrupció.

El rebuig a Segura implica reiniciar el procés d’elecció i es dona en paral·lel a la tramitació del canvi en la llei que impulsa el PP, que rebaixa la majoria parlamentària per a triar el responsable. Si tira avant, es passarà d’una majoria qualificada (tres cinquens de la cambra, que implica un pacte amb l’oposició), a una majoria simple, que donarà el control als partits que sustenten el Consell. Un d’aquests, per cert, que ha amenaçat de tancar l’ens, com ja ha fet el bipartit a les Balears.

Segura ha resultat l’únic candidat després que els servicis jurídics de les Corts Valencianes rebutjaren el seu oponent per un defecte formal. Una associació de gestors vinculada al PP va proposar Eduardo Beut, exdelegat de l’Agència Tributària amb el PP, per a la carrera per a dirigir l’ens. Les associacions anticorrupció van protestar, perquè l’agrupació professional no treballava contra la corrupció, un requisit per a fer la proposta, i el lletrat de la cambra va considerar que tenien raó. Treballar contra el frau no és organitzar dues jornades anuals, va argumentar en el seu escrit.

La coalició dels ultres i els conservadors a penes aporta motius convincents per a justificar el rebuig a l’únic candidat. Després de reconéixer que no es posa en dubte el perfil professional de Segura, han votat en contra perquè consideren que és polèmic i és “polititzar” l’Agència, malgrat que no té vincles amb cap partit. Segura ha sigut proposat per tres associacions: Acció Cívica contra la Corrupció, Fundació per la Justícia i Observatori Ciutadà contra la Corrupció.

La diputada de Vox Teresa Ramírez assegura que busquen “imparcialitat i un perfil molt professionalitzat i independent”. “Volem un perfil que aposte per un canvi en l’agència”, alhora que ha afegit: “No considerem que el canvi consistisca a atacar una persona”. Entre les excuses per no fer costat al candidat, ha confirmat que es deu al fet que ha sigut presentada per les mateixes associacions que van ajudar a pujar Llinares i tenen “tints ideològics molt marcats”. “Són biaixos polítics molt marcats”, ha recalcat. La parlamentària de Vox ha insistit: “No dubte que siga un professional, el seu equip l’abrigalla... Ara bé, mantindre el mateix perfil en un canvi trenca la necessitat de no ser continuistes”.

Per part seua, el representant del PP, Fernando Pastor, considera que hi ha un “intent de politització dels candidats”, en referència a Beut, que assegura que no està vinculat al PP, malgrat que va entaular amistat amb Eduardo Zaplana i el seu cap de gabinet. “Mai hem parlat en el PP de cap dels dos candidats. Ni del que coneixem, vosté [Segura], ni del que no tinc el gust de conéixer, l’altre”. El parlamentari, que creu que s’ha “etiquetat” els candidats, ha argumentat que l’Agència “està per damunt dels noms” i que triar l’actual número dos és “polititzar els càrrecs”. “No votarem favorablement el dictamen de la compareixença de vosté”, ha confirmat perquè, “si cometem un error, durarà set anys”. Pastor, per si hi quedaven dubtes, ha recordat que les Corts Valencianes tramiten una proposició de llei, presentada en solitari pels populars, per a canviar la norma que regula l’Agència Antifrau.

Segura, debades, ha presentat un projecte per als pròxims set anys davant la cambra, a la qual ha demanat una seu pública de l’Agència, per a “consolidar el projecte” i estalviar costos, a més de l’adaptació de la llei a la norma europea. Ha considerat que “és una amenaça que hi haja una instrumentalització de l’Agència”, així com les filtracions d’informació sobre les investigacions, que afecten els professionals en la seua faena. “Soc conscient que els òrgans de control no som simpàtics”, ha considerat davant els diputats abans de topar-se amb el rebuig.

L’actual número dos de l’ens ha defensat que l’Agència genera un retorn en la inversió més enllà de l’econòmic: ha contribuït a alçar la hipoteca reputacional de la Comunitat Valenciana i a la bona governança. L’Agència “està millorant l’impacte reputacional, no sols millorant la seguretat jurídica de les institucions, sinó l’atracció de l’economia productiva” per la confiança. Ignorat pels parlamentaris de la dreta en la seua última intervenció, ha defensat que el seu perfil és tècnic i que ell treballa “amb objectiu i rigor”. “El treball de l’Agència sempre ha sigut imparcial”, ha conclòs.