El PP i Vox retallen ajudes a les universitats públiques en favor de les privades, incloent-hi la VIU, que va privatitzar l’alcaldessa de València

Miguel Barrachina Ros i Ana Vega Campos, síndics del Grup Parlamentari Popular i el Grup Parlamentari Vox en les Corts Valencianes, respectivament, han presentat esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana que en la pràctica suposen una retallada en les ajudes que percebien les universitats públiques en favor de les privades, entre les quals la Universitat Internacional de València (VIU), privatitzada per l’alcaldessa de València, María José Catalá, on fa classes, i l’últim rector de la qual abans de la venda va ser el segon tinent d’alcalde de Vox, Juan Manuel Badenas.

Tant en els comptes autonòmics del 2022 com en els del 2023 elaborats pel Govern del Pacte del Botànic figurava una partida de 300.000 euros a repartir entre les universitats de València, d’Alacant, Miguel Hernández d’Elx i Jaume I de Castelló (75.000 euros cadascuna) per a promocionar l’accés a la justícia, la promoció dels drets fonamentals i l’atenció a les víctimes del delicte i de la violència masclista.

No obstant això, en virtut de les esmenes, s’incorporen a aquestes ajudes les universitats privades, en concret la Cardenal Herrera, la Catòlica de València i la VIU, per la qual cosa les ajudes es redueixen a 42.000 euros per universitat pel fet de no incrementar-se la partida global. De fet, es redueix a 294.000 euros, 6.000 euros menys.

El cas de la VIU és cridaner per la relació que ha tingut històricament aquesta institució amb els dirigents del PP. Ex-caps de premsa amb els consellers Rafael Blasco i José Císcar, una regidora i una responsable d’una fundació que va impulsar Francisco Camps van ser contractats abans de la venda del 70% de les seues participacions al grup Planeta.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, continua ocultant la quantitat econòmica que va ingressar l’any passat com a professora associada de la VIU, entitat que va privatitzar el 2013 com a consellera d’Educació, moment en què a més l’actual portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, n’era el rector.

Segons es desprén de la declaració anual de rendes dels diputats de les Corts Valencianes, Catalá, que continua sense aclarir si manté la seua relació contractual i la seua tasca com a docent de la VIU, declara retribucions per valor de 54.325 euros nets en l’exercici 2022. Tampoc figuren desglossades les seues retribucions com a professora de la VIU en la declaració de béns i drets patrimonials de l’Ajuntament, en el portal de transparència del qual només consta el seu sou actual com a alcaldessa, que ascendeix a 92.442 euros bruts anuals. Segons aquest document, exerceix com a professora de la VIU des del 2017 i de la Cardenal Herrera des del 2018.

Catalá sempre ha evitat fer públic el seu sou com a professora de la VIU, més enllà de remetre’s al que va publicar aquest mitjà en relació amb els 7.300 euros que cobren altres professors amb la seua mateixa dedicació.

Com va informar aquest diari, com a consellera d’Educació el 2013, Catalá va vendre el 70% de la VIU per quatre milions d’euros després d’haver-hi invertit el Consell des de la seua creació 34 milions d’euros, i el seu valor es va multiplicar al cap de pocs dies de seleccionar l’oferta del grup Planeta després d’aprovar l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (Aneca, pel nom en castellà) noves titulacions.