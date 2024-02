El PP al seu edil de Mobilitat a Castelló amb 167 multes de trànsit: “Saps que t’has equivocat i no ha de tornar a passar”

“Saps que t’has equivocat i que no ha de tornar a passar i sé que n’estàs penedit, però molts que estan ací davant han fet barbaritats, amb conductes molt reprotxables que com a oposició no vam voler entrar per respecte al seu entorn, i mai se’ls va ocórrer demanar disculpes”. Així s’ha referit Sergio Toledo, regidor popular a l’Ajuntament de Castelló, al seu company Cristian Ramírez, responsable de Mobilitat, i a l’oposició del PSPV-PSOE, que va destapar les seues 167 multes per aparcar indegudament en la zona blava.

En un ple extraordinari celebrat divendres, Ramírez ha demanat disculpes i ha assegurat que pateix una “cacera injustificada” per part dels socialistes. La portaveu del PSPV-PSOE, Patricia Puerta, ha xifrat en 85 les multes de la zona blava que arrossega l’edil des de la seua presa de possessió el 17 de juny passat.

La situació tan cridanera és tan insòlita (per l’altíssim volum de multes a un sol conductor i pel negociat de Mobilitat que ocupa Cristian Ramírez) que el seu propi partit va haver de reconéixer que “estèticament no queda bé”. No obstant això, l’alcaldessa popular, Begoña Carrasco, rebutja la petició de dimissió de l’edil sol·licitada per l’oposició.

El PSPV-PSOE estudia denunciar davant la Fiscalia els presumptes impagaments de 134 multes per part del regidor popular “davant la falta absoluta de transparència”. De les 167 multes, 134 “estarien presumptament sense abonar”, afirma la formació.

En el ple extraordinari, els populars han agraït l’“autocrítica” del responsable de Mobilitat per haver “comés un error en l’esfera privada” i han atacat els socialistes, que “amnistien a terroristes i malversadors de fons públics i volen que Ramírez dimitisca per una sanció administrativa”. “Cal tindre-la de formigó armat”, ha afirmat Sergio Toledo.

Cristian Ramírez ha reconegut que era la intervenció pública “més complicada” de la seua vida “per l’expectació que ha provocat l’oposició”. L’edil ha denunciat una pretesa “cacera injustificada” per part del PSPV-PSOE i s’ha remés als seus orígens “humils”. Ramírez ha assegurat que va entrar en política “per a contribuir a millorar la ciutat” i que el camí al càrrec de regidor “no ha sigut fàcil”.

No obstant això, no ha aclarit el ball de xifres de les seues sancions. “Podria amagar-me i esperar que tot passe o mentir, però no ho faré, perquè no fallaré als veïns, per això done la cara en seu plenària”, ha destacat el regidor, que ha dit que ha abonat totes les infraccions administratives pendents. “Hauria d’haver-ho fet abans, no hi ha justificació i demane disculpes per posposar el pagament a l’última fase del procediment administratiu”, ha afegit.

Ramírez compara les multes amb “tirar una punta de cigarret en terra”

El responsable de Mobilitat ha al·ludit a un canvi de domicili i al contracte de rènting del seu vehicle marca Mercedes per a justificar el retard de les notificacions de les multes. “No tinc cap multa pendent, igual que cap deute amb l’Ajuntament, i aquesta qüestió és part de la meua esfera personal i no té res a veure amb les meues competències com a regidor”, ha postil·lat Ramírez.

L’edil ha minimitzat la situació comparant-la amb sancions menors: “En cap cas m’he aprofitat del càrrec de regidor i és desproporcionat l’escarn públic en què m’he vist embolicat, perquè no he comés cap delicte, sinó una infracció administrativa comparable amb què et passe per alt la data de la ITV, tirar una punta de cigarret en terra o no portar llum en la bicicleta i, encara que no és estètic, ningú es pot creure amb el dret d’insultar-me i no es pot vigilar la meua persona i el meu vehicle. Això no és fer oposició, sinó assetjament i enderrocament”, ha assenyalat el regidor.

Ramírez, tal com va anunciar quan el PSPV-PSOE va destapar la setmana passada les multes acumulades, ha interposat davant el jutjat i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sengles denúncies. L’edil socialista Jorge Ribes va explicar que simplement introduint la matrícula del vehicle en una aplicació de la zona blava va obtindre l’històric de multes.

Els socialistes han confirmat que l’edil acumulava 85 multes des de la seua presa de possessió. No obstant això, fonts del PSPV-PSOE encara no s’expliquen com un sol conductor va poder acumular aquest volum de sancions. El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, va assegurar que el responsable de Mobilitat seria, probablement, l’infractor més gran de Castelló.

En el ple extraordinari, la portaveu socialista, Patricia Puerta, ha tornat a demanar la seua dimissió i ha titlat l’alcaldessa popular de “protectora i còmplice” de l’edil. “Quan algú s’equivoca 167 vegades, ha de dimitir”, ha afirmat Puerta.

“La cosa meravellosa és com de bé que es mou en la mentida, perquè és una descaradura i un falta de respecte que diga que les multes són de l’àmbit privat del regidor, tot i que des de la seua presa de possessió va rebre 85 multes en la zona blava i només n’hauria pagat 20 en la màquina. Vostés com a equip de govern els farà riure, però a la resta dels ciutadans ens provoca indignació”, ha indicat.

Més de tres sancions a la setmana

Patricia Puerta considera que el responsable de Mobilitat “va pagar les multes perquè es va veure acorralat” arran de denúncia del PSPV. “Si no l’haguérem denunciat, continuaria acampant a pler”, ha indicat la portaveu socialista, que també ha deixat anar que “fa pudor” que no l’hagen embargat amb tanta multa acumulada.

Per part seua, el portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacat que el regidor de Mobilitat “més de tres vegades per setmana infringia l’ordenança de l’ORA el 2023”, i s’ha preguntat per què “setmana rere setmana decidia no posar l’euro en la màquina mentre que la resta dels castellonencs sí que ho fan”. “Potser pensava que, com que era regidor, es podria llevar les multes”, ha dit.