El PP de València cedeix a Vox àrees de Govern de poc de pes, a més de la segona tinença d’alcaldia

Compte arrere perquè s’anuncie oficialment l’entrada de l’extrema dreta al Govern municipal de València que lidera l’alcaldessa María José Catalá. Les negociacions entre el PP i Vox, que van agafar velocitat de creuer dimarts passat 17 de novembre amb l’objectiu d’aconseguir el suport dels ultres per a l’aprovació de les ordenances fiscals, van seguir dijous amb els últims detalls relatius al repartiment d’àrees, per la qual cosa divendres mateix podria oficialitzar-se l’acord.

En qualsevol cas, la cosa normal seria que tot quedara resolt abans del pròxim dimarts, dia en què se celebra el ple municipal amb nombrosos assumptes delicats en què el PP necessitarà el suport de Vox per no veure’s afeblit. Entre aquests, la moció elevada pel PSPV per a demanar a Olano que s’aparte de les negociacions amb el València CF pel nou estadi per un presumpte conflicte d’interessos, pel fet de tindre l’edil un 25% de dedicació municipal i un 75% a la consultora KPMG. Precisament, la decisió anunciada dimecres per l’Ajuntament de retardar la signatura del conveni fins que el club reprenga les obres és una de les condicions que va posar Vox per a tancar un principi d’acord amb el PP i al mateix temps permet que tots dos puguen rebutjar la moció socialista.

Com va avançar elDiario.es dijous, el portaveu municipal de Vox, Juan Manuel Badenas, es perfila com a segon tinent d’alcalde. Quant al repartiment de competències, a falta que es tanque l’acord, Vox tindrà àrees de poc de pes, tenint en compte que Urbanisme, Falles, Hisenda o Mobilitat són les de més pes i visibilitat i, llevat de canvis d’última hora, continuaran en mans del PP. Així doncs, els populars cediran delegacions com ara Ocupació, Emprenedoria, Tradicions -sense Falles-, Família i Infància, Majors, Mercats, Sanitat, Albufera i Joventut, segons va avançar dijous Cope Valencia i va confirmar aquest diari. Està per veure qui gestiona finalment la Policia Local, una de les preteses per l’extrema dreta.

El president de Vox, Santiago Abascal, s’ha mostrat satisfet amb el pacte de govern aconseguit entre PP i Vox a l’Ajuntament de València, atés que “s’ha imposat el seny”, malgrat que hi havia els que “s’havien resistit” davant la temptació de “deixar-se portar pel cordó sanitari” aplicat a la seua formació.

Sobre les informacions que apunten a una formalització imminent del pacte del PP i Vox per al Govern a la ciutat de València, el portaveu de Compromís i exalcalde Joan Ribó ha manifestat que “32 anys després en aquesta ciutat tindrem un altre pacte del pollastre però ara amb un pollastre posat en la bandera de mans de Vox. Sembla que el festeig d’amagat que portaven PP i Vox acabarà en l’altar, com ja havíem advertit i com ja han fet allà on han pogut governar”

Ribó s’ha preguntat si els concedirà la senyora Catalá, com ha fet fins ara en tot el que ha demanat el grup de Vox, les àrees més sensibles de la gestió municipal: “Esperem que no siga així, però tenim la sospita que ho serà, veient la trajectòria del govern municipal del PP en els últims mesos amb decisions tan sectàries i d’acord amb l’extrema dreta”.

La portaveu socialista a València, Sandra Gómez, ha exigit a María José Catalá que explique “què costarà als valencians i valencianes el seu pacte de la VIU amb Vox que tant s’ha acurat a ocultar”. “Volem saber els detalls i la lletra menuda d’aquest nou pacte de la vergonya que Catalá ha rubricat a València. Ha d’explicar clarament a canvi de què ha venut l’Ajuntament de la tercera ciutat d’Espanya al grup ultra que nega la violència de gènere i el canvi climàtic”.

“Ja ho vam advertir ahir, que el pacte estava fet i que la senyora Catalá pretenia enganyar la ciutat de València. Finalment, ha hagut de pegar cabotà i admetre públicament que ha arribat a un acord amb Vox per a ficar-los dins del govern”, ha lamentat.