El president del Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant, expert en insults en xarxes, ingressa en la direcció de Vox

Expulsat de les Noves Generacions del PP a Alacant per la seua verborrea insultant, el president del Consell d’Estudiants de la Universitat d’Alacant, Álvaro Asencio, ha ingressat en la direcció provincial de Vox com a nou sotssecretari d’Afiliació. “Ximo, em cague en ta puta mare”, va escriure Asensio en el seu compte de Twitter després de l’anunci per part del president de la Generalitat Valenciana de noves restriccions a conseqüència de la crisi sanitària per la pandèmia de la COVID-19. Fins i tot la rectora, Amparo Navarro, va condemnar els insults proferits per l’estudiant al president de la Generalitat Valenciana.

Noves Generacions del PP, la formació juvenil en què militava Asencio, va demanar el seu cap i es va llevar de damunt el professional de l’insult. Des de llavors, el jove estudiant ha convertit la Universitat d’Alacant (UA) en una mena de balneari acadèmic per a Vox i uns quants dels seus càrrecs. De fet, la UA va acollir el XX Congrés Nacional d’Estudiants de Dret, al qual només va assistir un polític en actiu: l’eurodiputat de Vox Jorge Buxadé.

Apoyo a Hungría — Álvaro Asencio (@AlvaroAsencioG) 24 de junio de 2021

El jove ha ingressat en Vox (un fitxatge que no ha sorprés ningú). Asencio s’ha convertit en el nou sotssecretari d’Afiliació de la formació d’extrema dreta a Alacant.