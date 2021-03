Quan el PP es va oposar a l’ampliació del port de València: “Preocupa l’efecte desconegut sobre el futur de la ciutat”

L’expansió del port de València és l’exemple més clar de vaivens en els discursos polítics en funció dels interessos de cada moment.

Fa poc, la portaveu municipal del PP, María José Catalá, va demanar obertament a l’alcalde, Joan Ribó, i al president del Govern valencià, Ximo Puig, que no posaren traves a la polèmica ampliació portuària, malgrat els dubtes legals que hi ha pel que fa a la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007, sobre la qual Ports de l’Estat ha d’emetre un informe, i malgrat els danys evidents que venen patint les platges del Parc Natural de l’Albufera per l’efecte ombra del port.

Un discurs molt diferent del que va adoptar el seu propi partit, també en l’oposició, el 1990, quan estava tramitant-se l’ampliació portuària sobre la platja de Natzaret, amb la socialista Clementina Ródenas dirigint el govern municipal. Llavors, el portaveu popular Martín Quirós s’hi va oposar frontalment. “Pel que fa a aquest tema, hi ha moltes coses que em preocupen. Em preocupa, per descomptat, el possible impacte ecològic negatiu sobre la costa. Em preocupa i m’inquieta l’efecte desconegut que la projectada ampliació tindria sobre el futur de la ciutat”, va afirmar, tal com ho va recollir La Hoja del Lunes del 24 de setembre d’aquell any, després d’una comissió d’Urbanisme.

Quirós va afegir que el preocupava “especialment la pretesa pèrdua de Natzaret que l’aprovació del projecte portaria aparellada”.

També el PSPV ha evidenciat diferents discursos en la història recent. Els socialistes, amb Ricard Pérez Casado primerament i Clementina Ródenas després al capdavant de l’Ajuntament, van donar suport a l’ampliació sud sobre la platja de Natzaret. Més tard, entre els anys 2006 i 2007, el grup municipal socialista ja en l’oposició, amb l’actual Ministre de Transports, José Luis Ábalos, en les seues files, es va oposar a la polèmica ampliació nord projectada llavors pel PP.

En un acte celebrat el 2019, el mateix Casado va afirmar que l’ampliació del port sobre la platja de Natzaret va ser l’actuació de la qual es va penedir més com a alcalde.

Ara, l’actual president del Port de València, el socialista Aurelio Martínez, n’és el principal valedor, a pesar que com a candidat a l’alcaldia de València el 1995 va prometre que s’oposaria a noves ampliacions portuàries de la mena de la que ara està impulsant. I paradoxalment, és el ministre Ábalos el que té l’última paraula sobre la viabilitat del projecte.

D’ací a poques setmanes se sabrà si manté el criteri de l’any 2007 o si dona llum verda a un projecte que presenta molts dubtes legals i que, si tira avant, acabarà en els tribunals.