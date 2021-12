Renfe redueix un 10% el servei de Rodalia de València des de dijous fins al 9 de gener, però duplica els trens en hora punta

Menys trens del que és habitual, però amb més capacitat en hora punta. Aquesta és la reestructuració que ha anunciat Renfe per al ja per si mateix deficitari servei del nucli de Rodalia de València com a conseqüència principalment de la falta de maquinistes.

Segons ha anunciat l’empresa pública, coincidint amb l’inici del període de Nadal, s’adapta l’oferta de trens de Rodalia del nucli de València entre el dijous 9 de desembre i el 9 de gener. En conseqüència, en aquest període Renfe oferirà diàriament 272 trens de Rodalia, un 10% menys dels 308 que solen circular.

A més, la majoria dels trens en hora punta circularan amb el doble de capacitat durant tot el període de Nadal, això és de 6.00 a 10.00 h, de 13.30 a 15.30 h i de 17.30 a 20.30 h. L’operadora reforça els trens en els horaris en què s’estableix més demanda i reajusta temporalment el servei d’algunes circulacions en hora vall amb menys trànsit de viatgers.

La companyia justifica aquesta reducció del servei pel fet que els Rodalia tenen principalment entre els seus clients estudiants i treballadors que es desplacen diàriament per anar als centres de treball i les universitats, desplaçaments que es redueixen durant les festes de Nadal per tal com es tracta d’un període vacacional. No obstant això, el període vacacional esmentat per als estudiants comença el divendres 24 de desembre, dues setmanes després de l’inici de la reestructuració anunciada.

Renfe afig que amb aquesta reprogramació es garanteix la circulació del 90% del servei habitual que atén amb prou marge una demanda que està en el 70% del que hi havia abans de la pandèmia.

Sobre aquest tema, des de la plataforma Indignats amb Renfe ha comentat que “és positiu que posen trens de doble composició en hores punta, però no que reduïsquen el servei de tren amb l’excusa de les festes de Nadal, perquè continua havent-hi treballadors amb la necessitat d’anar als seus llocs de treball i molts altres utilitzen el tren per a anar a fer les compres o per a desplaçar-se per motius d’oci, però Renfe no els facilita un bon servei”. A més, ha afegit que “és una barbaritat que es lleve el servei des del dia 9 de desembre”.

De la seua banda, fonts d’UGT han explicat que el que Renfe fa “per un problema estructural de falta de maquinistes” és aplicar aquest mes “l’horari d’estiu de manera que la reducció del servei evita les cancel·lacions d’última hora”. A més, “passen trens d’hora vall a hora punta, però en doble composició, és a dir, amb els mateixos maquinistes ofereixes el doble de capacitat als trens en hora punta”.

Pla d’ocupació alentit per la pandèmia

Sobre la falta de maquinistes, Renfe ha informat que continua amb la incorporació de nous maquinistes en el nucli de València i el seu procés de formació i homologació. La companyia espera incorporar tots aquests maquinistes al servei i normalitzar la situació de les supressions puntuals per complet en els pròxims mesos.

Aquest procés d’incorporació de nous maquinistes conviu amb les jubilacions, cosa que genera una falta circumstancial de personal de conducció que impacta en el servei normal programat. Unificar els processos de desvinculació de maquinistes ixents i l’adscripció al gràfic dels nous maquinistes, incorporats fa poc, juntament amb la mobilitat d’agents de conducció procedents d’altres serveis de la companyia és una situació complexa que genera suspensions en determinats serveis de Rodalia.

Segons les mateixes fonts, la pandèmia de la COVID-19 ha impactat directament en Renfe a tot Espanya, amb incidència especial en la plantilla de la residència de València. La pandèmia va alentir el procés de convocatòria d’ocupació pública de nous maquinistes del 2020 i va retardar la del 2021 fins a l’acabament de l’estat d’alarma, el 9 de maig passat.

Les incorporacions previstes permetran a Renfe arribar a una plantilla de 5.720 maquinistes, la xifra més alta des que es va aprovar el pla d’ocupació el 2016, i que desapareguen aquestes supressions aleatòries que es produeixen en els serveis de Rodalia.