Ribera Salud reconeix que van operar el seu president a l’hospital privatitzat del Vinalopó, però nega que se li tancara una planta

La mercantil sanitària Ribera Salud reconeix que el seu president va ser operat a l’Hospital del Vinalopó, un centre de la xarxa pública que gestiona aquesta mateixa empresa a Elx, però nega que es tancara una planta o se li donara un tracte favorable. L’empresa “desmenteix rotundament” la denúncia de Compromís, que ha fet pública dijous el diputat Carles Esteve en la sessió de control al Consell en les Corts Valencianes i que es basa en una queixa dels treballadors del centre hospitalari.

En la sessió de control i en declaracions posteriors, Esteve va difondre els testimoniatges de treballadors de l’hospital privatitzat en què asseguren que va haver-hi un tracte preferent per a atendre Alberto de Rosa, president de la companyia que gestiona l’hospital, en una intervenció feta al final de juny. Alberto de Rosa, és a més, germà del diputat en el Congrés pel PP Fernando de Rosa i de la directora territorial de la Conselleria d’Igualtat, Carmen de Rosa.

La denúncia pública es basa en la dels treballadors, que es va fer en clau interna. “Segons una denúncia de personal, el mes de juny passat, aquesta persona [Alberto de Rosa] va tancar una hemiplanta per a una intervenció, deixant habitacions buides. Va dedicar personal a les seues necessitats fora de les seues funcions. No és una sanitat igual per a tots” va criticar el diputat de Compromís en una pregunta al conseller de Sanitat, Marciano Gómez. Després, va prosseguir: “Sabem que el 28 de juny, a l’Hospital del Vinalopó, Alberto de Rosa, segons diuen treballadors de l’hospital, va tancar una hemiplanta amb diverses habitacions per a ser atés. Sabem pels empleats que es va dedicar en exclusiva personal d’infermeria per a atendre’l a ell, custodiat per seguretat privada”, va dir en les Corts Valencianes. El diputat desconeix quantes habitacions es van quedar buides, apunta que el personal “té por” i parla d’“una hemiplanta” –mitja planta d’un hospital–. Al mateix temps, el compte d’X (abans Twitter) de Compromís va publicar l’àudio d’un testimoniatge que atribueixen a un empleat de l’hospital, amb la veu distorsionada, en què narra els fets denunciats per Esteve. “Clar que tinc por”, apunta aquesta veu, en un vídeo que es comparteix com una recreació.

La reacció de Ribera Salud no es va fer esperar. A preguntes d’elDiario.es, l’empresa va afirmar que la informació és “totalment falsa” i que, quan l’analitzen, els serveis jurídics determinaran si prenen alguna mesura addicional. Poc després, la mercantil sanitària va enviar un comunicat en què reconeix que al seu president se li va practicar una intervenció a l’Hospital del Vinalopó, encara que neguen el tracte preferencial denunciat. “L’Hospital Universitari del Vinalopó va atendre el president del grup Ribera per una urgència cardíaca esdevinguda mentre es trobava en el centre per una reunió de treball el dimecres 28 de juny de 2023. A conseqüència d’aquesta atenció mèdica urgent, el pacient se’l va intervindre a càrrec del Servei d’Hemodinàmica, i se li va col·locar un stent coronari. El centre no va tancar cap hemiplanta i vol deixar clar que no disposa d’habitacions especials; totes les seues habitacions són individuals i exactament iguals per a tots els pacients. ADR [com es refereixen al president] va ingressar en la segona planta al costat de 14 pacients més en el mateix corredor, i va ser atés pel personal d’infermeria que estava de torn en aquest moment”, afirma l’empresa.

No obstant això, fonts sindicals consultades per elDiario.es han assegurat que va haver-hi empleats que van elevar una queixa tant a la direcció de l’hospital com al comissionat (personal de la conselleria encarregat de supervisar l’empresa concessionària) en què diuen que es van deixar buides les habitacions del voltant d’aquella en què estava De Rosa, que es va posar vigilància privada per a controlar l’accés i que es va disposar personal exclusiu.

En el comunicat de l’empresa concessionària s’acompanya el desmentiment amb el testimoniatge de dos metges. El primer, el gerent de l’hospital, Rafael Carrasco, diu: “És rotundament fals que s’haja fet atenció exclusiva al president de la companyia. No és cert tampoc que tancàrem cap planta per a atendre’l. Hi havia pacients en el mateix corredor”. Tampoc, assegura, “va ingressar en habitació especial”, cosa que la denúncia de Compromís no recull.

D’altra banda, traslladen una declaració del doctor Luis González Torres, cap de la Unitat d’Arrítmia de l’Hospital del Vinalopó, que apunta que va atendre “personalment” Alberto de Rosa i detalla la intervenció mèdica. Segons afirma, es tractava d’“un problema cardíac urgent” i va ser una acció “com hauria fet amb qualsevol altre pacient i en qualsevol altra situació similar a aquesta”. La intervenció “va impedir que el pacient poguera desenvolupar un infart de miocardi amb el risc consegüent de mort sobtada. Aquest és el procediment indicat en aquests casos”, assegura el cardiòleg.

La Conselleria de Sanitat no ha fet declaracions sobre la denúncia. En el ple de les Corts Valencianes, el conseller Marciano Gómez ha defensat que De Rosa és “un empresari com tots els altres”, atés que Esteve vinculava el presumpte tracte favorable a la pròrroga de la concessió de l’hospital.