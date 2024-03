Rodríguez-Piñero, sobre les eleccions europees: “Espanya ha dit no a l’extrema dreta i ara ha de tornar a fer-ho per Europa”

“El 2024, quasi la meitat de la població del món està cridada a les urnes, inclosos els Estats Units. Els ciutadans de la Unió Europea votarem al juny en el que seran les desenes eleccions al Parlament Europeu. A Espanya la data escollida és el 9 de juny. Assistirem a un nou duel entre l’extremisme reaccionari i la resposta social i democràtica que representa la resposta europeista. Ens hi juguem molt. Ens hi juguem el projecte europeu i la participació serà determinant. Els europeus haurem de decidir quin futur i quin model d’Europa volem”.

L’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero va parlar de les pròximes eleccions al Parlament Europeu dilluns en el desdejuni informatiu Fòrum Europa Tribuna Mediterrània en què va ser la ponent convidada i on va intervindre l’expresident del Govern valencià, Ximo Puig, que va protagonitzar la presentació.

Rodríguez-Piñero, que va anunciar que no tornarà a ser la candidata del PSPV a les eleccions europees després de 10 anys com a eurodiputada, va alertar del que, a parer seu, està en joc en els pròxims comicis davant la forta irrupció de l’extrema dreta: “La democràcia mai està guanyada. Hem de defensar-la cada dia, perquè el progrés i les llibertats no estan garantides. L’auge del populisme antidemocràtic rau en la mentida i a aprofitar el descontentament de molta gent alimentant la por. Per a frenar-lo i defensar Europa, cal combatre les causes del descontentament de la gent. A la por hem de respondre oferint seguretat i proporcionant certeses materials. Als que tenen por de sentir-se exclosos, hem d’oferir-los la resposta de la solidaritat organitzada que és l’estat del benestar”.

L’eurodiputada socialista es va referir al tema de la immigració com un dels grans reptes i com un dels aspectes que utilitzen els ultres per a generar odi. Segons va comentar, “la més que probable victòria de Trump aventura una segona presidència molt més perillosa i, davant aquest escenari, la millor defensa europea serà una gran ofensiva d’integració”.

Per aquest motiu, va assegurar, “Europa ha d’implementar un sistema comú i coordinat per a la migració i l’asil basat en els drets de les persones, la solidaritat i la responsabilitat compartida, que ha de fer-se en coordinació amb els nostres països veïns i amb els països d’origen i que ha de respondre, també, a les necessitats demogràfiques d’Europa”.

En aquest punt, va destacar que “el Pacte d’Asil i Migració és un gran pas avant, el més gran possible” i va afegir que la pròxima legislatura il·luminarà la seua implementació: “El Pacte serà positiu si posa fre a la sagnia en vides humanes, si ofereix vies segures i legals de trànsit i si les condicions de recepció són humanes i decents, respectant els nostres valors. La seua avaluació permanent en permetrà fer una valoració correcta”.

Per a Rodríguez-Piñero, no es pot perdre “el tren tecnològic si volem decidir sobre el nostre futur i el Corredor Mediterrani, és imprescindible acabar-lo amb urgència, no hi ha excuses”. Va recordar que “Espanya ha dit no a l’extrema dreta i ara ha de tornar a fer-ho per Europa, i frenar també els que hi pacten o hi volen pactar”. A parer seu, “els grans partits polítics hem de convergir i defensar el projecte europeu, no podem deixar que l’espai construït amb tant d’esforç s’afone pel triomf de partits antieuropeistes que ens portarien al fracàs”.