Rodríguez Piñero, sobre la seua incompatibilitat no detectada pel Port de València per a ser consellera: “Genera desconfiança”

“Genera desconfiança, no hi ha dubte, a mi me n’ha generat. Perquè jo he confiat plenament que el servei jurídic responsable del consell d’administració vetla per tot. Jo continue pensant que són professionals i que ací hi ha hagut un error. Sé que genera desconfiança, òbviament, però no vull sembrar aquest dubte sobre els professionals que fan aquesta faena i per descomptat han comés un error i el primer és no intentar parlar amb mi”.

La socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero es va pronunciar així preguntada per la confiança que projecta l’Autoritat Portuària de València (APV) quan afirma que projectes com l’ampliació nord són viables i legals, després que els seus serveis jurídics adscrits a l’Advocacia de l’Estat no hagen detectat que el seu càrrec com a consellera en els últims huit anys era incompatible amb el seu escó com a eurodiputada.

Piñero ha insistit sobre aquest tema que “cal vetlar perquè es complisca tot amb respecte a la llei quan es prenen decisions en el si del consell i el primer és que els membres del consell siguem idonis i vàlids per a exercir aquest paper i això, evidentment, no es va fer per part del servei jurídic del Port ni per part de l’Advocacia de l’Estat, i aquest és el gran error que arrossega tota la resta”.

L’eurodiputada també va lamentar que l’Advocacia de la Generalitat Valenciana, que ara ha posat en relleu aquesta incompatibilitat mitjançant un informe que encara no se li ha notificat, no posara objeccions quan el president de la Generalitat llavors, Ximo Puig, la va designar com a consellera de l’APV.

Amb tot, Piñero també ha assumit la seua part d’“error”, perquè el desconeixement d’aquesta incompatibilitat de què no la van advertir els serveis jurídics no l’eximeix del compliment. Per aquest motiu, va afirmar que tornarà les quantitats percebudes en els últims quatre anys en concepte de dietes. Segons un informe de l’APV, que de moment no li ha arribat, els primers quatre anys de cobrament de dietes haurien prescrit, per la qual cosa la quantitat a tornar seria de 26.400 euros.

Sobre la devolució de la part que ja ha prescrit, 20.000 euros més, va explicar que ella entén que a qualsevol faena li correspon una remuneració i que ella sí que es va preparar els més de 60 consells del Port a què va assistir durant aquests huit anys. Tot i això, tornarà el que legalment li corresponga.

La socialista es va mostrar disgustada per l’ús que va fer el Govern valencià del PP i de Vox d’aquesta situació, quan la seua portaveu Ruth Merino va dir que l’havien cessada, a pesar que ella mateixa va presentar la dimissió com a consellera de l’APV el setembre: “No permetré que l’actual Consell del PP i Vox utilitzen aquesta situació per a intentar embrutar la meua imatge i la meua trajectòria pública”. “Soc l’única perjudicada”, va recalcar.

En aquest sentit, va assegurar que no permetrà que “interessos polítics i la més absoluta falta de rigor” posen en qüestió els seus més de 20 anys de servei públic. “En política no val tot i això marca la diferència entre els que entenem la política des de la lleialtat institucional i des del servei als ciutadans i els que l’exerceixen des dels interessos més espuris”.

Rodríguez-Piñeiro va recordar que l’expresident de la Generalitat Ximo Puig va confiar en ella el 2015 perquè entenia, com marca “el sentit comú”, que incorporar una eurodiputada de la Comissió de Comerç Internacional del Parlament Europeu al Consell del Port de València podia ser “molt rellevant” en favor dels interessos valencians i el 2019 va revalidar aquesta aposta.

No obstant això, després de guanyar el juny del 2023 les eleccions autonòmiques el PP i optar per governar amb Vox, va decidir dimitir, perquè no podia continuar representant aquest Consell i va esperar a fer efectiva la renúncia una vegada hi haguera un substitut per al president del Port llavors, Joan Calabuig.

“Lleialtat institucional”

Així doncs, una vegada nomenada Mar Chao al capdavant del Port, i després de parlar amb ella per telèfon per a felicitar-la i comunicar-li la seua decisió, va demanar formalment el seu relleu per escrit el 25 de setembre de 2023 a la consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, cosa que demostra, va remarcar, la seua “lleialtat institucional”. “Només demanava que se m’informara quan es formalitzara la meua dimissió, però ningú em va respondre mai”, va lamentar.

Rodríguez-Piñeiro va assegurar que des que va presentar la dimissió no va tornar a assistir mai a un Consell i que va ser a mitjan octubre quan es va assabentar pels mitjans de comunicació que el mateix president Carlos Mazón considerava “idoni” l’eurodiputat José Manuel García Margallo, i sobre aquest tema ha recalcat que no pot ser nomenat perquè incorre també en una incompatibilitat.

Informe exprés

Segons el seu relat, el 22 de novembre el PP “va filtrar” a mitjans de comunicació l’informe de l’Advocacia de la Generalitat que “havia sigut encarregat expressament” setmanes abans sobre la seua incompatibilitat i “ací va començar una campanya per part del PP d’intentar el desprestigi personal”.

D’aquesta manera, el 28 de novembre va ser la mateixa portaveu del Consell, Ruth Merino, la que va assegurar en una roda de premsa que l’apartaven del Port com “si jo m’haguera aferrat a romandre-hi d’alguna manera”, malgrat que tenien la seua carta de renúncia dos mesos abans. “És evident que Merino només intentava fer-me el màxim mal possible i m’agradaria una disculpa per part seua, encara que lamentablement no l’espere”, va assenyalar.

L’eurodiputada va admetre que aquesta errada dels serveis jurídics de l’Autoritat del Port, que és qui havia de vetlar per la legalitat del seu nomenament, genera “desconfiança” sobre la viabilitat de la resta dels projectes sobre els quals ha de pronunciar-se. No obstant això, ha matisat: “Continue pensant que són professionals i que va haver-hi un error, però no vull sembrar la desconfiança”.

Així mateix, davant la possibilitat d’una anul·lació dels acords adoptats en el consell pel seu nomenament, va comentar que el seu vot mai va ser decisiu.