Ni s’amplia el Port de Barcelona, ni és impossible llevar els dics: els falsos arguments dels defensors de l’ampliació del port de València

La polèmica decisió de Ports de l’Estat de delegar en l’Autoritat Portuària de València (APV) la responsabilitat i la decisió de fer una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) per a l’ampliació nord continua generant reaccions en l’àmbit polític, en què els diferents partits han anat marcant posicions.

Mentre que Podem i Compromís, juntament amb entitats com la Federació d’Associacions Veïnals, s’han mostrat en contra de l’ampliació, han defensat el desmuntatge dels dics de recer, i en el cas dels partits polítics, han anunciat recursos judicials per a parar el projecte, perquè entenen que la DIA del 2007 està desfasada, des del PSPV, PP, Ciutadans, Vox i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) s’ha defensat la consecució de la nova terminal amb arguments més que discutibles i fàcilment desmuntables.

Barcelona si que ampliarà el seu port. Aquest és, sens dubte, un dels arguments més repetits per la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig. No obstant això, fonts de Ports de Barcelona confirmen que les declaracions fetes per la presidenta de l’entitat, Mercè Conesa, en una entrevista feta en el portal l’Econòmic tenen plena vigència: “No veiem que ara hàgem d’anar a una tercera terminal; en aquest moment pense que cal ser molt prudent tenint en compte el context econòmic de moderació que vivim”, va dir Conesa.

Cal ampliar el port per acollir vaixells de 24.000 contenidors. La necessitat d’acollir els vaixells més grans del món és un dels arguments més utilitzats per l’Autoritat Portuària de València (APV) per a justificar la polèmica macroampliació, tal com recull el plec de bases del concurs per a la construcció de la nova terminal aprovat al novembre del 2018. No obstant això, dimecres mateix l’APV va anunciar via Twitter l’arribada de l’MSC Sixin amb capacitat per a 23.756 contenidors, fet que deixa patent que el port, tal com està configurat en l’actualitat, ja pot donar servei a aquests vaixells.

L’ampliació ja està feta. Una altra de les afirmacions més recurrents i més fàcilment desmuntables. L’única cosa que s’ha fet són els dics de recer construïts entre els anys 2008 i 2012 i que inclouen la terminal de creuers, és a dir, la primera fase d’aquesta. La segona fase que queda per executar seria la més dura. Emplenar l’interior dels dics amb un moll de dos quilòmetres de llarg i una superfície de 134 hectàrees per instal·lar-hi les grues i omplir-la de contenidors. Un moll que amb el nou avantprojecte aprovat el 2018 se situaria ancorat als dics de recer, amb l’impacte visual que comportaria des de les platges del Cabanyal i la Malva-rosa, cosa que, al seu torn, implica el trasllat de la terminal de creuers a les antigues drassanes d’Unión Naval, operació que investiga el Tribunal de Comptes.

L’ampliació crearà milers d’ocupacions que es podrien perdre. Un estudi de la Universitat Politècnica pagat pels empresaris, per la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i l’associació de directius i empresaris logístics Propeller, amb un cost de 30.000 euros, estima en 6.000 les ocupacions que crearia la nova terminal. No obstant això, el principal sindicat d’estibadors va al·legar al projecte precisament en sentit contrari, és a dir, no sols va denunciar que no es crearia ni un sol lloc de treball, sinó que a més va assegurar que en posaria en risc fins a 500 per l’alta mecanització de la terminal. Amb tot, el trasllat de l’ampliació a Sagunt no implicaria la pèrdua de llocs d’ocupació, sinó que els traslladaria.

Els dics de recer no es poden desmuntar. Molts dels defensors del projecte han afirmat que els dics de recer no es poden desmuntar, com han demanat la vicepresidenta del Govern valencià, Mónica Oltra, Compromís, Podem, la Comissió Ciutat-Port o la Federació d’Associacions Veïnals per la important erosió que ha causat a les platges del Parc Natural de l’Albufera a causa d’aquest efecte ombra. No obstant això, el mateix avantprojecte d’ampliació aprovat el 2018 preveu la retirada del contradic construït, que, segons el port, “es desmunta i les peces es poden reutilitzar en una altra zona”. Per tant, la retirada de la totalitat dels dics seria perfectament factible.

Si no es fa l’ampliació, caldrà indemnitzar MSC. El síndic de les Corts Valencianes, Manolo Mata, va afirmar fa poc que “l’ampliació del port de València implica una concessió a una empresa, que podria demanar danys i perjudicis si es retira aquesta concessió”. No obstant això, l’APV només ha seleccionat una oferta, la de TIL (filial d’MSC), l’única que es va presentar al concurs per a la construcció i la gestió de la futura terminal, però l’adjudicació de la concessió encara no s’ha aprovat, ja que es va posposar a l’espera del dictamen de Ports de l’Estat.

Ports de l’Estat avala la DIA del 2007. No és així. Ports de l’Estat només considera mitjançant un informe no vinculant que la DIA del 2007 no ha caducat, però de fet en el seu informe tècnic qüestiona aspectes que podrien xocar amb el que estableix aquest informe ambiental de fa 14 anys basat en una llei de l’any 1986 en tot el que es refereix als abocaments al litoral per l’activitat dels dragatges o al material sobrant de demolicions. Per aqueix motiu deixa en mans de l’APV la decisió de tramitar una altra DIA simplificada i es desvincula de tota responsabilitat legal.