La sagnia de Vox a València no para: el portaveu i regidor de Torrent dimiteix i renuncia a la seua acta

“Estic molt molest, perquè vaig començar en el partit el 2017, quan n’érem molt pocs, hem anat a tots els actes de suport per tot Espanya i vam obtindre dos regidors, que no és mal resultat, els mateixos que a València, per exemple. I ara m’assabente, per mitjà d’un correu genèric que han enviat a tots els regidors, que ja han elegit el candidat de Torrent. Em sent menystingut, perquè no han donat valor a la nostra faena. No han tingut la decència de telefonar-me i donar-me una explicació. Igualment no pensava seguir, però les formes no em semblen correctes i per visibilitzar aquest malestar, de manera simbòlica, perquè el mandat ja està esgotat, renuncie a la meua acta de regidor de Vox”.

El portaveu del grup municipal de Vox a l’Ajuntament de Torrent, Salvador Benlloch, s’ha mostrat així de disgustat en declaracions a elDiario.es. Benlloch té previst presentar dimecres al matí la renúncia com a regidor i portaveu davant el secretari de plens pel tracte injust que, a parer seu, ha rebut per part de la direcció provincial que presideix Ignacio Gil Lázaro. D’aquesta manera, el partit d’extrema dreta es queda amb un sol edil en els mesos que resten de mandat.

Malgrat el disgust pel tracte dispensat, Benlloch reconeix que durant aquests 4 anys han tingut serioses dificultats amb l'equip de coordinació i amb el responsable de la presidència José María Llanos. Una vegada substituït per Ignacio Gil Lázaro, “lluny de conformar una llista integradora s'ha decantat per la candidatura d'un senyor arribat a última hora i que en la localitat de Torrent a penes coneixen”.

Encara que més d’una vegada s’ha plantejat abandonar per tots aquests problemes, finalment sempre es va decidir a seguir “per respecte als electors”, ja que assegura que tan sols cobra una quantia simbòlica per assistir als plens i a les comissions. “Això ha sigut la gota que ha fet vessar el got, als 69 anys no tinc necessitat d’aguantar aquest menyspreu i més per a posar a un candidat que només està sis mesos en el partit”, sentencia.

Així, afirma que es va “amb un sabor agredolç” i que estar com a regidor ha sigut “una experiència enriquidora”, però insisteix que dins del partit al qual es va entregar des dels seus començaments no s'ha vist recompensat.

Una situació molt semblant s’ha donat al Campello, a l’Alacantí, on la direcció ha decidit prescindir de la que va ser alcaldable el 2019 i actual regidora de Vox, María José Sañudo, per posar en el seu lloc l’advocat José Manuel Grau, president de l’associació provida a Alacant. Sañudo ha declinat fer declaracions a eldiario.es i s’ha remés a una roda de premsa que farà els pròxims dies.

També hi ha brega a Quart de Poblet, on el partit ultra manca de representació. Allí l’excoordinador local, Alejandro Sepúlveda, vaticina una desfeta per la candidata que han presentat els coordinadors de zona i que el substitueix com a coordinadora local: “Al cap de cinc anys de faena desinteressada amb tres companys més, el desembre em van enviar un correu sense signar en què em van comunicar que no seguia com a coordinador, sense donar-me cap explicació més. Sense cap document que sostinga la decisió d’acord amb els estatuts del partit. I tot per a posar aquesta xica que no ha fet res i no està ni nou mesos d’afiliada, requisit que marquen els estatuts”.

Sepúlveda adverteix a més que la candidata, Belén Martínez, ha sigut l’encarregada de fer la llista: “Està posant-hi gent que no se sap d’on ix, que han estat en tots els partits, i fins i tot una que té una demanda per violència domèstica, cosa que els estatuts prohibeixen i que, malgrat saber-ho els coordinadors, n’han fet cas omís”.

Com va informar elDiario.es, en les últimes setmanes s’han esdevingut una allau de dimissions i baixes de càrrecs i afiliats en diverses localitats de les províncies de València i Castelló, fins i tot en la direcció de la província de València.

En concret, han presentat la dimissió per discrepàncies amb la direcció provincial el sotssecretari de Relacions Institucionals, Francisco Chardí, i el sotssecretari de Recursos, Manuel Torán.

Segons expliquen les fonts consultades per aquesta redacció, aquesta última dimissió és la que hauria provocat l’allau de baixes en diferents localitats de la província, pel fet de ser Torán un dels encarregats de confeccionar les llistes municipals amb vista a les eleccions del 28 de maig. No obstant això, algunes de les candidatures confeccionades per l’equip de treball comptant amb els militants i càrrecs locals haurien sigut modificades unilateralment, deixant fora persones amb anys de faena en les bases i donant entrada a persones amb escassa relació amb el partit.

A Castelló, també per discrepàncies amb la direcció provincial que dirigeix la diputada en les Corts Valencianes, Llanos Massó, hi ha hagut dimissions a Sant Joan de Moró, Onda, Benicàssim o la Vall d’Uixó.

Tres dones de 18 candidats

El Comité Executiu Nacional de Vox ha designat els candidats a l’alcaldia de les ciutats de més 25.000 habitants de la província de València, com són Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Algemesí, Alzira, Bétera, Burjassot, Catarroja, Xirivella, Quart de Poblet, Xàtiva, Oliva, Manises, Mislata, Ontinyent, Paiporta, la Pobla de Vallbona i Sueca per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig.

De les 18 candidatures, tan sols hi ha tres dones: Marina Dabán Alonso, candidata de Vox a Alboraia; María del Carmen Jiménez Aguilar, la candidata per Aldaia; i Belén Martínez Fernández, candidata a Quart de Poblet.