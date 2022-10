Sanitat crearà una ‘casa de parts’ a l’Hospital de Castelló per millorar l’atenció a la maternitat i rebaixar les cesàries

La sanitat valenciana comptarà des de l’any vinent amb un centre públic en què atendre els embarassos de baix risc en els quals prevalga la decisió materna. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posarà en marxa el 2023 un projecte de ‘casa de parts’, un espai annex al recinte hospitalari en què atendre els embarassos que a priori no necessiten intervenció mèdica.

La Direcció General d’Assistència Sanitària ha triat l’Hospital de la Plana per implementar el projecte pilot en la sanitat pública valenciana, que ja es desenvolupa en altres països com el Regne Unit. La Plana, a Castelló, és l’hospital de la Comunitat Valenciana amb menys taxa de cesàries –i un dels que menys en practiquen a l’Estat espanyol–, amb un 16% d’intervencions quirúrgiques respecte del total de naixements. És, a més, un dels centres públics de referència en atenció a la maternitat. El conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, va comunicar la decisió del seu departament dijous en les Corts Valencianes, en resposta a una pregunta parlamentària de Compromís. La diputada Mónica Álvaro va interpel·lar el titular de Sanitat pel projecte, que naix d’una proposició no de llei presentada pels valencianistes el 2020 i que per a enguany compta amb un pressupost de 50.000 euros. La parlamentària insisteix que les lleis de salut sexual incideixen a donar a les dones i els seus acompanyants un tracte humanitzat durant l’embaràs, el part i el puerperi i recorda que l’estratègia de salut sexual estatal només s’ha revisat una vegada des que es va aprovar el 2006. El titular de Sanitat, metge de professió, assegura que un dels objectius del seu departament és “potenciar l’atenció al part normal en un entorn de confiança i intimitat, concedint el màxim protagonisme als desitjos de les dones”. El pla, va apuntar el conseller en la seua intervenció, es desenvoluparà al llarg del pròxim any, com un centre connectat amb l’hospital, que garantisca l’atenció i la seguretat a les dones durant el part.

Les cases de parts són centres de naixement connectats amb els hospitals en què el lideratge del part l’assumeixen les matrones, en funció dels acords amb les mares i els especialistes en ginecologia durant l’embaràs. En aquests espais es proporciona a les dones i els acompanyants un entorn més tranquil, amb banyeres i altres mètodes d’evitar el dolor i gestionar un part natural, si no requereix intervenció quirúrgica. En aquests espais, les matrones fan l’acompanyament a les dones i, en cas de detectar una possible complicació, treballen amb els ginecobstetres durant el part.