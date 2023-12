Sanitat reforça les campanyes de prevenció pel fet d’incrementar-se un 38% les infeccions de transmissió sexual

Entre el prejudici i el desconeixement. En aquest camp és en què es mouen les infeccions de transmissió sexual, que s’han incrementat notablement en l’últim any a la Comunitat Valenciana. Segons dades de Sanitat, totes les infeccions han registrat un creixement, amb una mitjana del 38%, i han passat de 4.029 nous casos detectats el 2021 a 5.547 nous casos el 2022. La detecció és especialment elevada en la població més jove, entre 20 i 40 anys, amb alguns casos detectats en menors d’una quinzena d’anys.

La sanitat pública valenciana atribueix l’augment de casos a la falta de mesures de protecció, per la qual cosa tant la Conselleria de Sanitat com la d’Igualtat han intensificat les campanyes informatives, tant de les mesures de prevenció com dels recursos públics disponibles. La directora general de Salut Pública, Ruth Usó, assenyala la necessitat d’informar la població, sobretot els joves, de quina és la situació actual d’aquestes infeccions i la importància que tenen les mesures de protecció, “perquè han de ser conscients que, protegint-se mitjançant preservatiu en les pràctiques sexuals, es disminueix considerablement el risc de contraure qualsevol d’aquestes infeccions”, ha indicat.

A més, la directora general recorda que “davant qualsevol pràctica de risc, el sistema sanitari disposa de nombrosos recursos assistencials per a poder fer un diagnòstic primerenc amb la finalitat de tractar-les com més prompte millor, a més d’evitar la transmissió del virus a altres persones”. Entre aquests recursos estan les Unitats de Prevenció del VIH/SIDA i ITS (UPS/ITS) –també conegudes com a CIPS–, dependents de Salut Pública, dedicades a la prevenció, el diagnòstic i tractament de la infecció per VIH i ITS. El seu àmbit territorial d’actuació és provincial, i actuen de manera integrada i coordinada amb els recursos d’atenció primària, unitats de salut sexual i reproductiva (USSiR) i unitats específiques –microbiologia, dermatologia, malalties infeccioses, medicina interna o urgències–, així com les ONG territorials.

Les dades difoses per la conselleria que dirigeix Marciano Gómez registren un creixement en totes les infeccions més comunes, especialment de la gonorrea, la detecció de la qual s’ha duplicat en l’últim any. Segons aquesta estadística, s’ha passat de 1.277 casos nous el 2021 a 2.091 el 2022. La taxa actual se situa en 40 casos nous per cada cent mil d’habitants, mentre que l’any anterior era de 25. Sanitat informa que en el 60% dels casos, la persona que pateix la infecció assegura que manté relacions múltiples i, quant al sexe, és quatre vegades superior en els homes que en les dones.

La infecció per Chlamydia és una altra de les ITS que està duplicant-se. El 2022, els casos notificats ascendeixen a 2.261 davant dels 1.620 de l’any 2021, i en el cas d’aquesta infecció hi ha un nombre més alt de contagi en dones. Així mateix, disminueix l’edat, que se situa entre 15 i 34 anys. Quant a la sífilis, els casos notificats han passat de 671 casos nous detectats l’any 2021 als 731 casos registrats el 2022. Aquesta infecció és predominant en els homes, en què és deu vegades superior als casos en dones. La sanitat valenciana no ha informat del nombre de proves fetes per a aquestes infeccions.

En el cas del VIH, Sanitat va fer 436.000 proves l’any passat, de les quals un 1,2% van donar un resultat positiu. Això implica passar de 461 casos detectats el 2021 a 464 casos el 2022; 399 dels contagis han sigut en homes i 65 en dones, segons apunta el departament de salut pública, que indica que en el 84,26% dels casos la transmissió ha sigut per la via sexual, “per la qual cosa l’ús de mesures de protecció en les relacions sexuals podria haver evitat el contagi”.

Els serveis de salut pública insisteixen en la importància de l’ús del preservatiu com a principal barrera per al contagi, per la qual cosa han decidit enfocar-hi les campanyes de prevenció. Coincidint a més amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, els col·lectius que treballen en pro de la diversitat i la direcció general autonòmica han fet sengles campanyes de conscienciació i contra l’estigma. Des de la Direcció General de Diversitat, que encapçala Stephane Soriano, s’ha coordinat una campanya i una taula informativa amb Calcsicova –la Coordinadora d’Associacions de VIH i Sida de la Comunitat Valenciana–. “Hem volgut inspirar i promoure la consciència social i personal de la importància de la sensibilització, l’empatia i la desestigmatització del VIH, al mateix temps que fem una crida a l’ús de la protecció a l’hora de mantindre relacions sexuals”, indica Soriano.

Per part de Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, remarquen la necessitat d’informar-se de la realitat actual del VIH per “posar fi a l’estigma social” que pateixen les persones amb un diagnòstic. Rafa García, de l’assemblea de salut de Lambda, apunta que és “faena de tota la societat fer desaparéixer l’estigma del VIH” i, en aquest sentit, ha assenyalat que el “primer pas” és accedir a informació “actualitzada i veraç” sobre la realitat del VIH. Sobre aquest tema, ha matisat que en l’actualitat les persones en tractament amb una càrrega viral indetectable “no transmeten el VIH”.

Les associacions han recomanat fer-se proves d’ITS dues vegades a l’any a qualsevol persona amb una vida sexual activa per a parar l’avanç de la infecció, i ofereixen entre els seus serveis el de la prova ràpida, que fan de manera gratuïta i confidencial. Des de Lambda han aprofitat per a remarcar que amb un seguiment “adequat” dels tractaments es pot mantindre “una bona qualitat de vida” i, a més, han detallat que hi ha mètodes preventius i postexposició davant pràctiques de risc.

Sanitat també recorda que si no han passat 72 hores des de l’exposició amb risc al VIH, es pot iniciar un tractament preventiu amb fàrmacs antiretrovirals durant 28 dies que podria evitar la infecció, l’anomenada profilaxi postexposició. La informació és la millor eina preventiva; la desinformació i els prejudicis fan que l’estigma perdure .