El segon escaló de la trama Gürtel implica Francisco Camps: “Va dir a Álvaro Pérez que tindria faena”

Després de les demolidores confessions dels caps de la trama Gürtel, el segon escaló de la xarxa corrupta ha aprofundit en l’íntima relació entre Álvaro Pérez El Bigotes i l’expresident valencià Francisco Camps. Paco Correa va dir que el seu grup empresarial era un “braç del PP”. Pablo Crespo va confessar que l’“avantatge comercial” de Gürtel era la “bona relació d’Álvaro Pérez amb Camps”. I El Bigotes va declarar que Camps va ser precisament qui el va convéncer que es traslladara a València.

Després de la primera tanda de declaracions dels acusats que han arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia Anticorrupció, dimarts li tocava al segon nivell de la xarxa d’empreses, les extreballadores de Gürtel Isabel Jordán i Mónica Magariños, que han declarat en la peça separada 5 del cas Gürtel en l’Audiència Nacional.

Anticorrupció demana per a Francisco Camps una pena de dos anys i sis mesos de presó, a més d’inhabilitació per a càrrec públic durant una dècada, pels presumptes delictes de prevaricació i frau a l’Administració pública.

A preguntes de la fiscal, Mónica Magariños ha detallat que la xarxa Gürtel va decidir traslladar-se de Madrid a València després que Camps instara Álvaro Pérez a assentar-se en la capital del Túria. “Camps va dir a Álvaro que hi tindria faena, i l’any 2003 vam començar a fer els congressos regionals”, ha apuntat en declaracions recollides per Europa Press.

Magariños, que va treballar com a secretària d’El Bigotes i del número dos de la trama, Pablo Crespo, ha assegurat que Álvaro Pérez va demanar al president autonòmic llavors que li recomanara una persona per assegurar l’entrada de Gürtel i dirigir l’oficina d’Orange Market a València. L’expresident, ha explicat, li va recomanar el periodista Ignacio Blanch, amic de la infància.

“Era una persona coneguda a València, el seu germà tenia una empresa i bastant relació amb tothom i això ajudava Blanch a tindre contactes”, ha assenyalat Magariños, que ha donat detalls de les seues funcions: “Álvaro era el que es dedicava a aconseguir clients i jo m’encarregava d’organitzar els esdeveniments”.

Faenes per a l’Administració pública

Els mateixos clients, ha abundat l’acusada, eren “solament” administracions públiques. Després que la trama organitzara un “esdeveniment per a Camps el 2004 que va eixir en tots els diaris”, Francisco Correa i Pablo Crespo van pressionar “moltíssim” El Bigotes perquè aconseguira faena, segons la declaració.

“A qui li ho demanaven?”, li ha preguntat la fiscal anticorrupció Concepción Nicolás. “Al senyor Camps”, ha contestat Magariños, que ha indicat que el grup va tindre els seus primers inicis “en Presidència” de la Generalitat Valenciana. “Ens van donar els USB i guies de comunicació el 2004. Una de les primeres faenes amb la Generalitat la va portar Blanch. Esteban González Pons [actual eurodiputat del PP], que era qui estava, no tenia molt bona relació amb Pérez, però amb Blanch sí”, ha afegit.

La treballadora de la trama ha aprofundit en la importància del paper de Francisco Camps com a presumpte aconseguidor de faenes de Gürtel recordant una visita que ella mateixa va fer al Club de Tenis amb El Bigotes. “Hi estava Camps amb la seua família. Álvaro va tornar i em va dir: ‘Anem-nos, que ja tenim l’Open de Tenis’”, ha explicat.

L’acusada també ha detallat la manera de facturar amb el Govern valencià després que la fiscal li exposara diferents documents. “La Generalitat va dir que calia fer factures per menys de 12.000 euros. Ells deien la quantitat i era Crespo qui posava els conceptes”, ha afirmat.

L’“amistat” de Camps i El Bigotes

L’administradora d’algunes empreses del grup empresarial de Francisco Correa, Isabel Jordán, també ha relatat el trasllat de Gürtel a València. “Tothom sabia que se n’anava Álvaro a València, perquè tenia una amistat amb Camps i perquè li havia oferit que se n’anara a València on tindria possibilitat de treballar”, ha asseverat.

El Bigotes, que havia deixat de treballar amb el PP nacional, va valorar aquesta oportunitat i va decidir que era “un bon moment” per a assentar-se a València. Jordán, a més, també ha incidit en la rellevància d’Ignacio Blanch per al desenvolupament que el grup va tindre a València.

“Dit per Blanch mateix, a ell se’l contracta perquè té relació amb Camps i amb González Pons i és una persona amb molt de coneixement del que és València en si o les institucions. És una persona influent o que tenia contactes, això dit per ell mateix”, ha assenyalat.

L’acusada també ha explicat que, arran de les faenes que Orange Market va fer per al PP valencià, es va generar “un gran deute”. “A partir d’ací, d’aquest gran deute, diguem-ne, comencen a donar-li a Pérez les diferents faenes que es fan”, ha postil·lat. La declaració d’Isabel Jordán coincideix en essència amb les confessions de Francisco Correa i de Pablo Crespo a l’inici del judici.

Un altre dels acusats, el gerent d’Orange Market Cándido Herrero, ha sostingut que mai va parlar amb Camps i que mai el va veure en l’oficina de l’empresa. “Com que he jurat dir la veritat... mai el vaig sentir ni vaig sentir parlar amb ell. Sincerament no”, ha assegurat.

Problemes d’Álvaro Pérez amb Hisenda

Herrero, que inicialment va ser contractat com a cap de producció, va rebre més endavant poders per a encarregar-se de qüestions logístiques i de signatura de documents a causa dels problemes que El Bigotes tenia amb Hisenda “des del punt de vista legal”.

Malgrat reconéixer que va acompanyar Álvaro Pérez a algunes reunions en què es van concertar contractacions, Herrero ha afirmat que ho feia com a “convidat de pedra”. “Jo no era el comercial ni sabia el que es pretenia. Anava per captar una mica i després en producció transmetre per on anaven els tirs de l’acte que s’havia de fer”, ha afegit.

Els contractes de la trama amb la Generalitat Valenciana eren un negociat d’El Bigotes, segons ha dit. No obstant això, ha revelat que el grup no “treballava molt”, cosa que va provocar que Crespo s’enfadara, perquè “l’empresa no aconseguia tanta” faena com es pretenia.

Les declaracions del segon escaló de la xarxa Gürtel, llevat de la de Cándido Herrero, confirmen el que els caps de la trama ja han confessat. Tots apunten a Francisco Camps com l’introductor de Gürtel a València per la seua amistat amb Álvaro Pérez.