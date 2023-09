Sensors per a comptar les truites i controlar la població en el riu Palància

Uns quants sensors comprovaran l’eficàcia real de la rampa per a peixos construïda durant l’estiu passat en l’assut de la Font del Nano, en el riu Palància, en el terme municipal de Teresa. Aquests dispositius, que han sigut instal·lats per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), controlaran el pas de la població existent de truita comuna i truita irisada, i també monitoraran altres espècies presents en el riu.

La rampa per a peixos de l’assut de la Font del Nano és un projecte pilot, que té un canal d’aigües baixes per a concentrar el cabal ecològic i garantir el calat necessari per a assegurar la remuntada de la ictiofauna. Al mateix temps, al llarg de l’estructura es van incorporar pedres per facilitar el trànsit de la fauna present en el riu, que compta amb espècies piscícoles de gran valor com l’anguila, els barbs mediterrani i cua-roig, la madrilleta roja, la truita comuna i la madrilla.

Els sensors s’han instal·lat a l’inici i al final de la rampa per monitorar el pas de les diferents espècies que habiten en aquest tram del Palància. Especialment, es controlarà la població de les truites comuna i irisada, espècies que comencen el seu cicle de reproducció, amb la remuntada consegüent del riu, a partir del mes d’octubre. Al llarg de les pròximes setmanes es farà un marcatge de peixos per poder registrar el seu trànsit pels sensors instal·lats en la rampa.

Està previst que aquest sistema puga ser reutilitzat en estudis similars en altres escales, per la qual cosa servirà per a obtindre més informació sobre l’eficàcia d’aquesta mena d’infraestructures i la seua implementació en actuacions futures.

La confederació va impulsar aquesta infraestructura per millorar la connectivitat longitudinal fluvial i afavorir el moviment de la fauna en aquest tram del riu Palància. De la mateixa manera, la seua construcció permet continuar amb les actuacions previstes en el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer 2022-2027, que té com a objectiu prioritari aconseguir el bon estat ecològic i global de totes les masses d’aigua de la demarcació.

L’estudi servirà també per a determinar els possibles impactes que haja pogut tindre l’incendi de l’estiu passat en la zona de l’Alt Palància sobre la població piscícola. “Abans de la construcció de la rampa, es va fer un estudi dels peixos que habitaven el riu, però és possible que l’incendi haja tingut conseqüències negatives per a algunes espècies, per la qual cosa els resultats poden estar condicionats per aquesta circumstància”, expliquen des de la Comissaria d’Aigües de l’organisme de conca.