El Sindicat del Barri del Cabanyal inicia una campanya de denúncia contra els desnonaments executats per l’Ajuntament de València

El Sindicat del Barri del Cabanyal ha encetat una campanya per a denunciar els desallotjaments per part del Pla Cabanyal-Canyamelar SA, gestora que controla i gestiona l’Ajuntament de València.

El més recent va passar el 4 de març passat: una dona amb tres menors va haver de deixar el domicili ocupat, malgrat la impossibilitat a l’hora de costejar-se un habitatge de renda lliure i la negativa dels integrants del sindicat davant el dispositiu policial.

Inici de l’estudi de persones afectades

Tal com manifesta Julia Garrido, membre del Sindicat, el projecte està en fase d’execució, per la qual cosa encara necessiten recopilar dades concretes de persones afectades i amenaçades per l’empresa municipal.

“En les pròximes setmanes disposarem d’un cens i unes demandes més precises dissenyades en comú pels mateixos afectats”, explica Garrido.

Seguint en aquesta línia, la integrant del Sindicat subratlla que el propòsit de la campanya és “tractar d’arribar a la quantitat més gran possible de persones que estan en aquesta situació”.

“Des de l’associació sabem que hi ha centenars d’habitatges en aquest barri i que moltes famílies estan sent denunciades”, manifesta, i afig que es parlarà amb més exactitud del tema quan tinguen la mostra d’estudi de persones en risc de desnonament.

Amb això, informa que els cossos policials solen assetjar les persones independentment de si hi ha “una sentència per desallotjament”, un procés judicial obert o en quina situació laboral o social estan.

Mesures del Govern estatal per a frenar les desigualtats

El mes de desembre passat, el Consell de Ministres va estendre la paralització dels desnonaments i els llançaments d’habitatges per a membres o famílies vulnerables fins al final del 2024.

Aquesta mesura, que s’instaura dins del Reial decret llei 8/2023, del 27 de desembre, i que es va incloure en la Llei d’habitatge, s’aplica en els supòsits en què hi ha impagament de lloguer per a llars vulnerables que no tinguen alternativa residencial lligats a la Llei d’arrendaments urbans del 1994; per a les persones que habiten sense contracte i siguen víctimes de violència de gènere, dependents o amb dependents o menors a càrrec, i es troben en situació de vulnerabilitat en el cas que l’habitatge corresponga a persones físiques o jurídiques titulars de més de deu habitatges.