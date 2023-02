Sis naus, un cotxe i una finca: recuperats altres 740.000 euros del saqueig de la depuradora de València

Un nou lot de béns embargats i subhastats als condemnats pel saqueig d’Emarsa (Entitat Metropolitana d’Aigües Residuals SA), empresa pública que gestionava la depuradora de Pinedo, ha permés recuperar 740.050 euros més per a l’Emshi (Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics) i l’Epsar (Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals), cosa que suposa que les dues administracions públiques que van ser víctimes del saqueig de prop de 24 milions d’euros ja han recuperat fins hui 3,2 milions d’euros. Durant el procediment, totes dues entitats públiques van acordar un repartiment de les indemnitzacions que estableix un 45% per a l’Emshi i un 55% per a l’Epsar, que depén de la Generalitat Valenciana.

En concret la nova xifra recuperada prové de tres embargaments de béns que pertanyien a diferents condemnats. Així doncs, les sis naus industrials situades a Alaquàs i que figuraven com a patrimoni de Vicente Ros s’han adjudicat per 690.000 euros. També en aquest últim lot s’ha subhastat per un preu de 7.050 un vehicle Nissan Juke que pertanyia a Juan José Morenilla. Finalment, una finca situada a València, propietat d’Ignacio Bernácer, s’ha adjudicat per 43.000 euros.

La presidenta de l’Emshi, Elisa Valía, ha recordat que “el cas Emarsa és la trama de corrupció més gran coneguda a la Comunitat Valenciana i va ser orquestrada per polítics del Partit Popular” i ha posat l’accent “en l’enorme volum de diners públics malversats”. És per això que “el degoteig de quantitats recuperades és evidentment més lent del que seria desitjable, però no desistim de l’obstinació de sanejar les arques públiques exhaurides pel Partit Popular i els responsables del qual compleixen hui penes confirmades pel Tribunal Suprem”.

Valía ha insistit que “des de l’Administració ens esforcem al màxim per poder tornar els diners robats on pertanyen, que és a la ciutadania, perquè no podem oblidar que aquests gairebé 24 milions d’euros haurien d’haver-se destinat a inversions que redunden en una millora del servei que es presta per al benestar de la societat”.

Alguns dels condemnats pel cas Emarsa, l’empresa pública que va gestionar la depuradora més gran de la Comunitat Valenciana a Pinedo fins a la seua fallida, disposen d’un patrimoni immobiliari extens, compost tant per finques rústiques, industrials o urbanes; altres disposen d’apartaments a Andorra i altres tenen garatges i trasters. Amb l’objectiu de recuperar les quantitats totals defraudades es van embargar diversos immobles, finques rústiques i industrials, vehicles, valors, participacions socials i comptes dels condemnats

L’equip jurídic que porta el cas va aconseguir que a l’Emshi se li reconeguera, a més, el dret al cobrament de les costes del procediment i es va arribar a acords amb alguns condemnats per al cobrament d’aquestes, recuperant-les així parcialment per a l’entitat. Amb qui no es va aconseguir un acord, arribat el moment, s’instarà la taxació de les costes per al seu cobrament.

Penes íntegres

El cas Emarsa va destapar el saqueig de la depuradora de Pinedo per part dels càrrecs directius nomenats en el seu moment pel Partit Popular valencià. Una autèntica trama que va robar quasi 24 milions d’euros per mitjà de dues empreses públiques els màxims responsables de les quals llavors compleixen llargues penes de presó confirmades pel Tribunal Suprem.

La sentència manté quasi íntegres les penes dels capitostos de la trama: 12 anys de presó per a Esteban Cuesta, l’exgerent de l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals (Emarsa); 10 anys per a Enrique Crespo, expresident d’Emarsa i ex-vicepresident de la Diputació; i nou anys per a Juan José Morenilla, exgerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar).

En paral·lel a les sentències penals, els responsables del fenomenal robatori també han sigut condemnats a tornar un total de més de 20 milions d’euros, segons el Tribunal de Comptes.