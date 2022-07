Subvencions a la concertada: la Justícia tomba unes ajudes de la Generalitat Valenciana només per als centres públics

Subvencions públiques als centres d’ensenyament concertat. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport sembla condemnada irremeiablement a abonar ajudes públiques a centres concertats i privats.

La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimat un recurs de la Federació de Centres d’Ensenyament de València, una organització privada pertanyent a la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), contra la resolució de la Conselleria d’Educació que atorgava subvencions per a fomentar l’accés de les alumnes a la formació professional.

La sentència anul·la un article de la disposició recorreguda “per vulneració del dret a la igualtat i prohibició de tota mena de discriminació”. La mateixa secció del TSJ-CV ja va estimar els recursos de la Universitat Catòlica de València, una entitat educativa privada dependent de l’arquebisbat, contra una resolució de la conselleria que atorgava ajudes per a beques Erasmus exclusivament als centres públics.

Les ajudes “exclusivament” per als centres públics, “excloent-ne” els alumnes matriculats en la concertada, “suposa una manifesta i evident discriminació” per a l’“alumnat que opta per rebre l’ensenyament en un centre sostingut totalment o parcialment amb fons públics”, sosté l’entitat recurrent. Per contra, el departament que dirigeix la consellera Raquel Tamarit al·legava que la Federació de Centres d’Ensenyament de València “no és titular del dret a la igualtat” i s’arrogava la “facultat per a decidir els beneficiaris a qui havien d’anar dirigides” les subvencions.

La resolució de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV al·ludeix de nou a la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional (TC), segons la qual els centres educatius privats o concertats exclosos de les ajudes públiques pateixen “les conseqüències d’un tracte desigual”. El TC considera, després d’estudiar diversos recursos, que “l’exclusió per als centres privats i concertats manca de tota justificació”.

Així doncs, correspon a les administracions educatives dotar amb els mateixos criteris per a centres públics i privats concertats dels “recursos necessaris per a atendre adequadament aquest alumnat”.

La sentència, com que es tracta d’“un assumpte de complexitat especial”, no es pronuncia sobre el pagament de les costes processals. La resolució no és ferma i encara s’hi pot fer recurs de cassació davant el Tribunal Suprem o davant el TSJ-CV.