El Suprem confirma la sanció a un dirigent de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil per un tuit crític amb un general

Una sanció de pèrdua de cinc dies d’havers amb suspensió de funcions com a autor d’una falta de greu desconsideració amb els seus superiors, en l’exercici de les seues funcions, en ocasió d’aquestes o vestint uniforme. La secció primera de la Sala Militar del Tribunal Suprem (TS) ha desestimat el recurs d’un dirigent de l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) d’Alacant contra la sanció imposada per un tuit crític amb el general de divisió de l’institut armat Ramón Rueda Ratón, responsable del destacament de Trànsit fins al pas recent a la reserva.

El sancionat va compartir un vídeo en el seu compte de Twitter que mostrava unes dependències oficials acompanyat d’un missatge de mofa en referència als cognoms del general Rueda Ratón: “Sr. (emoji cara de ratolí) li agrada aquest vestidor? En aquest laberint estaria vosté com a sa casa, només falta la roda, i si aconsegueix trobar l’eixida pot vosté picar una mica de formatge, el pernil, si de cas el deixem per a un altre dia”.

El dirigent de l’AUGC d’Alacant al·legava en el seu recurs de cassació contra la sentència de la secció primera del Tribunal Militar Central que s’havia vulnerat el seu dret fonamental a la presumpció d’innocència “pel fet de no haver-hi prova de càrrec, suficient i vàlidament obtinguda” per a una falta disciplinària greu.

No obstant això, la Sala Militar del TS retrau la “inconsistència de l’argumentació en què el recurrent sustenta les infraccions constitucionals i de legalitat ordinària” que atribueix tant a la sentència inicial com a la resolució sancionadora del general en cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil. De fet, la sentència considera que el recurs de cassació suposa la “pràctica reproducció” de l’argumentat contra les resolucions disciplinàries.

“En contra del que al·lega l’actor, la sentència d’instància no fa cap inversió de la càrrega de la prova”, afirma el TS. Així doncs, el dirigent de l’AUGC d’Alacant “va preferir no prestar declaració davant l’instructor ni respondre a les seues preguntes” i va aportar un escrit en què es queixava de la “pretesa inconcreció dels fets que li causaven indefensió, i es va limitar a negar-los”. A més, la sentència recorda que el recurrent “no ha interessat la pràctica de cap prova” motiu pel qual la Sala Militar del TS no ha pogut comptar amb una altra versió dels fets.

El dirigent de l’AUGC d’Alacant, abunda la sentència, “va infringir el deure de respecte que, recíprocament, vincula superiors i subordinats, lesionant la dignitat del general, en ocasió de les seues funcions com a cap de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, i integrant la greu desconsideració constitutiva de la falta greu”.