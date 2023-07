Tornen a Borriana les revistes en valencià que va censurar Vox

La Biblioteca Municipal de Borriana torna a tindre les revistes en valencià la subscripció de les quals havia de ser retirada a instàncies del regidor de Cultura, Jesús Albiol (Vox), ha anunciat dijous el grup municipal de Compromís. Es tracta de 5 revistes, Cavall Fort, El Temps, Camacuc, amb 12 exemplars, que es reparteix en escoles i instituts, Enderrock i Llengua Nacional.

El partit valencià ha assegurat que la mesura s’ha adoptat després de les manifestacions dels veïns que van protestar per aquesta decisió, que van titlar de “censura”. Compromís ha mostrat la seua satisfacció pel fet que “la pressió social i cultural haja tombat la decisió que havia ordenat l’actual regidor de Cultura”.

El seu portaveu, Vicent Granel, ha assegurat que, d’aquesta manera, “les revistes seguiran, perquè la ciutadania de Borriana puga consultar-les en qualsevol moment”.

Aquesta decisió arriba quasi quatre setmanes després que el consistori donara l’ordre que les cinc revistes en valencià que l’Ajuntament de Borriana té subscrites no arribaren a la biblioteca municipal.

Compromís agraeix la “reflexió” del PP i Vox

“És una bona notícia que la denúncia, i sobretot, el moviment social i cultural que s’ha creat al voltant de la defensa de la llibertat d’expressió, i la llibertat de poder llegir el que cadascú vulga, haja funcionat”, ha assenyalat Granel.

“Tal com ens van comunicar ahir, les revistes estaran a la disposició de la ciutadania per a consulta a la biblioteca municipal”, ha destacat Granel, que ha agraït “la reflexió de part de l’equip de govern” (PP-Vox), encara que hagen volgut apuntar que tot ha sigut una “invenció”, tot i que “la realitat era l’ordre donada, perquè no van arribar més revistes”.

Ara, segons el parer de Compromís, “el que fa falta és que les revistes continuen a la biblioteca, com s’ha fet des de l’època del PP en la dècada del 2000, han continuat amb nosaltres en el govern, i ara facen el mateix”.

Encara així, han assegurat, “volem agrair a les editorials, entitats que ja han manifestat que les revistes continuaran estant presents a Borriana, tant en els centres educatius, en el cas de Camacuc i Cavall Fort, com per a la ciutadania, El Temps, Enderrock i Llengua Nacional, ja que hi ha associacions locals que s’han oferit a tindre-les en préstec”.

Per a Compromís es tracta d’un “capítol” cultural de Borriana que “no s’hauria hagut de viure, i que esperem que no es torne a repetir, ja que el nom de la nostra ciutat sempre ha estat vinculat a la cultura, i volem que continue així”.