Treball sanciona Ribera Salud per reduir el salari a treballadores en agafar-se la baixa per embaràs a l’hospital de Dénia

El comité d’empresa de Marina Salud, empresa del grup Ribera Salud que gestiona l’hospital de Dénia el director executiu europeu del qual és Alberto de Rosa, germà del senador del PP Fernando de Rosa, va fer públic dimecres que la Inspecció de Treball els ha donat la raó en la denúncia que van posar pel tractament discriminatori que dona l’empresa a les dones que s’agafen la baixa per maternitat, a qui no se’ls té en compte determinats complements associats al seu sou. Encara que la denúncia se centre en el cas de tres empleades, des del comité asseguren que és pràctica habitual.

L’acta de la inspecció del Ministeri de Treball amb data del passat 26 de juny, a la qual ha tingut accés elDiario.es, afirma que “l’empresa Marina Salud SA ha adoptat decisions unilaterals que impliquen discriminacions directes desfavorables per raó de sexe” i afig: “En matèria salarial, s’ha introduït una diferenciació formalment raonable entre homes i dones que suposa, no obstant això, una discriminació contrària a l’article 14 de la Constitució espanyola, article 4.2.c) de l’Estatut dels Treballadors, i article 4 de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Marina Salud SA ha provocat un perjudici en les condicions de treball associat immediatament amb la situació de maternitat de treballadores embarassades”.

En concret, “en adaptar-se el lloc de treball de les treballadores embarassades de Marina Salud SA, s’ha eliminat o s’ha reduït la prestació de serveis d’aquestes treballadores en règim de guàrdia, i s’ha deixat d’abonar a les treballadores el complement salarial corresponent a aquesta prestació de serveis, durant el temps d’adaptació del lloc de treball”.

Per això, la Inspecció de Treball insta Marina Salud a garantir l’abonament a les treballadores que estan en situació prevista en l’article 26.1 de l’LPRL (adaptació del lloc o temps de treball durant embaràs o lactància) de les retribucions que percebien abans de l’inici d’aquesta situació en concepte de guàrdies, efectuar la liquidació complementària corresponent i a abonar a les treballadores afectades.

El comité d’empresa va lamentar “una vegada més haver de denunciar aquestes situacions davant la Inspecció de Treball pel fet de vulnerar drets fonamentals i de protecció a col·lectius sensibles com són les treballadores embarassades; a pesar que, de manera reiterada, s’han fet peticions i escrits sobre aquest tema al llarg dels anys per a esmenar aquestes greus situacions, sense obtindre respostes favorables per part de Ribera Salud”.

Els representants dels empleats van comentar que “la vulneració de la normativa laboral suposa un greu incompliment del plec de condicions en l’article 17.2 (Obligacions respecte del personal), pel qual l’adjudicatari es compromet al compliment de totes les disposicions vigents en matèria laboral i social”.

Finalment, van advertir que prendran “les mesures necessàries i es donarà coneixement als òrgans oportuns de la resolució” de la Inspecció.

L’hospital de Dénia està en procés de recuperació per a la gestió pública, una vegada finalitze el pròxim 31 de gener la concessió atorgada fa 15 anys pel Govern valencià que presidia Francisco Camps.

Com va informar aquest diari, Ribera Salud va afirmar després de l’últim requeriment d’informació per part de la Conselleria de Sanitat per a fer possible la recuperació pública de l’àrea de salut de la Marina Alta que amb la victòria del PP el procés de reversió havia quedat “suspés”.

El comité d’empresa es va reunir el 8 de juny passat i després de la trobada va manifestar el seu compromís amb la reversió del departament a la gestió pública directa. “Per a aquest comité no ha canviat res, i seguim en el full de ruta marcat per les normes de reversió iniciades per l’Administració el mes de gener passat del 2023. Així mateix, volem remarcar que tots els grups polítics que s’han reunit amb nosaltres han manifestat el seu compromís perquè la concessió finalitze el 31 de gener de 2024, tal com s’ha transmés a la ciutadania de la Marina Alta”, van recordar.

La paralització o la modificació d’aquest procés “seria un engany a la ciutadania i als treballadors; a més d’una vulneració de la normativa vigent”, van advertir.