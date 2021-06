El Tribunal de Comptes embarga a la directiva de l’EMT acomiadada una plaça de garatge per cobrir la seua responsabilitat en l’estafa de 4 milions

Una plaça de garatge en el soterrani d’un edifici de l’avinguda de Menéndez Pidal de València. És l’únic bé que ha embargat el Tribunal de Comptes a la directiva de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per la seua responsabilitat en la descomunal estafa que va tenir la mercantil municipal mitjançant la tècnica del ‘frau del CEO’. L’organisme que vetla pels comptes públics considera que Celia Zafra, ex-cap d’Administració de l’EMT, és autora d’una “negligència greu” i “dolosa” que va permetre als malfactors pessigar quatre milions d’euros a l’empresa pública.

El Tribunal de Comptes li va requerir que reintegrara 4,2 milions d’euros, incloent-hi els interessos, i, com que no ha atés el requeriment, ha procedit a l’embargament de l’immoble propietat amb 100% del ple domini amb caràcter de guanys amb el seu marit Federico B. C., segons la notificació a què ha tingut accés elDiario.es.

La instructora del procediment ha sol·licitat al Registre de la Propietat de València número 5 que anote l’embargament preventiu de la plaça de garatge i ha notificat al matrimoni la resolució. La plaça de garatge suposa una quantitat ínfima respecte del reintegrament dels 4,2 milions d’euros que exigeix el Tribunal de Comptes i contrasta, a més, amb el patrimoni familiar tan inflat de la directiva, el marit de la qual gestiona o participa en tres Sicav (societats d’inversió de capital variable), tal com va informar aquest diari. En conjunt, les tres societats gestionen més de set milions d’euros, segons els fullets presentats davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La provisió s’ha notificat tant al matrimoni com a l’EMT i al ministeri fiscal. Celia Zafra, la directiva que va propiciar involuntàriament l’execució del ‘frau del CEO’ a conseqüència de la seua “negligència greu” i “dolosa”, segons el Tribunal de Comptes, s’enfronta a aquest procediment de reintegrament d’abast i, a més, és l’única imputada en la causa que investiga el Jutjat d’Instrucció número 18 de València sobre la fenomenal estafa.

L’exdirectiva ha patit un revés seriós. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat el seu acomiadament en l’EMT. La dona perd així la indemnització de quasi 200.000 euros que el Jutjat Social número 1 de València li va reconéixer, encara que la sentència no és ferma.