El TSJ-CV denega a la portaveu parlamentària del PP les auditories i els contractes de l’SGR perquè està tutelada pel Banc d’Espanya

La Societat de Garantia Recíproca de la Comunista Valenciana (Afin SGR), de la qual la Generalitat Valenciana és soci majoritari, està presidida pel director general de l’Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca. No obstant això, la portaveu parlamentària del PP en la cambra autonòmica, Eva Ortiz, no podria accedir a la informació sobre contractes de serveis professionals, incloent-hi les auditories o l’assessorament jurídic i fiscal de l’entitat, fins i tot enarborant la seua condició de diputada que li permet accedir a àmplies remeses de documentació pública. Així ho ha decidit la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) en una sentència que tomba el recurs d’Ortiz contra la denegació de la seua sol·licitud per part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que dirigeix Vicent Soler.

L’Institut Valencià de Finances va sol·licitar un informe al despatx Garrigues per confirmar si estava obligat a entregar la informació o no. La consultora va concloure que no.

El TSJ-CV, en contra del criteri de la Fiscalia, ha determinat que l’SGR és una entitat mercantil amb la consideració d’entitat financera. Així doncs, l’Afin SGR “no és una entitat que integre el sector públic de la Generalitat, atés que la seua participació no és superior al 50% i, a més, està sota la batuta del Banc d’Espanya.

“Ni de la regulació continguda en la llei ni dels estatuts d’Afin SGR s’extrau que constituïsca un instrument de compliment de polítiques públiques i, cosa que és més rellevant, no es preveu cap tutela administrativa que poguera exercir la Generalitat sobre les decisions i/o el funcionament de la societat mercantil”, diu la sentència, que recorda que és el Banc d’Espanya l’organisme que s’encarrega del registre, del control i de la inspecció del braç financer valencià.

El ministeri fiscal va al·legar que el recurs de la portaveu popular hauria d’haver sigut acceptat pel fet d’estar la seua petició de documentació emparada en una directiva de la Unió Europea. “Una directiva que no encerta a entendre la Sala en quina mesura pot secundar la tesi” d’Eva Ortiz, respon la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa a la Fiscalia. En definitiva, l’Afin SGR no és un organisme del sector públic ni una empresa pública, conclouen els magistrats.

Ortiz afirmava que la denegació de la seua petició d’informació vulnerava el seu dret fonamental a la participació, contingut en la Constitució Espanyola, i invocava l’article 12 del Reglament de les Corts Valencianes que permet als parlamentaris accedir a àmplies remeses de documentació pública, encara que “no al·ludeix a societats mercantils”, postil·la la sentència.