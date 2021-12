El turisme internacional multiplica els contagis a Benidorm i les UCI de l’hospital de la Marina Baixa queden quasi saturades

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ja va llançar l’advertiment el 26 d’octubre passat quan la incidència acumulada va començar a pujar a un ritme frenètic a Benidorm a conseqüència del turisme, especialment del procedent del Regne Unit, on el percentatge de vacunació és del 69%, però els contagis per cada 100.000 habitants en 14 dies han arribat a 901 casos.

Barceló va mostrar “preocupació” per l’alta incidència acumulada que registrava la ciutat, amb 286 casos per 100.000 habitants (llavors 49 casos en l’autonomia i 46 en el conjunt d’Espanya), i per això, va anunciar que farien “un seguiment per adoptar mesures si fora necessari per a controlar la situació que presenta la ciutat”.

En aquell moment, el 53% dels contagis es registraven entre el grup d’estrangers i, de fet, la corba a l’alça en la incidència va començar a pujar a partir del 5 octubre, coincidint amb l’arribada de turistes. Del total dels turistes positius, un 50% eren britànics i la resta, d’altres nacionalitats.

Les xifres ara s’han multiplicat exponencialment fins al punt que l’hospital Marina Baixa s’ha vist obligat a reprogramar intervencions quirúrgiques per l’augment de la pressió.

Benidorm s’ha situat la quarta ciutat d’Espanya de més de 40.000 habitants que té més incidència acumulada en 14 dies, amb 572 casos per cada 100.000 habitants, un 62% més en les últimes dues setmanes. Per damunt només queden Osca (1008), Irun (765) i Ourense (700). En novena posició està Gandia (504), en desena Alzira (476) i en setzena està Castelló de la Plana (375). La mitjana de la Comunitat Valenciana està en 247 i la d’Espanya, en 234 casos per cada 100.00 habitants.

Fonts de Sanitat han explicat que l’hospital de la Marina Baixa ha reduït un 30% l’activitat quirúrgica programada amb vista a la setmana que ve a conseqüència del pont i han reconegut que hi ha més pressió assistencial en la Unitat de Cures Intensives (UCI), ja que només disposa de 12 llits, si bé és cert que s’acaba de licitar l’ampliació del centre, que duplicarà els llits de crítics.

De la seua banda, el delegat del sindicat CCOO a l’hospital, Juan Ramón Such, ha afirmat que s’ha suspés l’activitat quirúrgica no urgent per deixar disponibles un mínim de places d’UCI: “L’augment dels ingressos per COVID ha portat la direcció del centre a prendre aquesta decisió per a les pròximes setmanes. Des de CCOO insistim que cal continuar extremant les mesures de protecció davant del virus si volem evitar una altra onada i la saturació dels centres sanitaris”.