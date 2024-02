Uicesa, la constructora de l’edifici incendiat a València, va deixar 300 milions de deute després de la punxada de la bambolla

Uicesa, l’empresa que va construir l’edifici incendiat al barri de Campanar de València, també va fer fallida després de la punxada de la bambolla immobiliària. Va acabar igual que la promotora Fbex.

En els seus últims comptes anuals disponibles en el Registre Mercantil, la constructora anotava una xifra de negoci a la Comunitat Valenciana de 57,3 milions d’euros, per darrere de Madrid, la seua principal àrea d’influència, amb 316 milions. La constructora se centrava en edificis residencials com el de Campanar.

Les construccions de l’època, a més dels materials de la façana, estan en ple ull de l’huracà a l’espera de les conclusions definitives de la investigació. L’incendi es va cobrar deu víctimes mortals i l’edifici ha quedat completament calcinat.

Des del 2001, l’accionariat de la firma estava en mans de l’empresari Juan Cortezo, després d’haver comprat la participació que hi mantenia OHL. El 2006 es va fusionar amb Ploder, una altra gran firma del sector, i Luis Gálvez Murcia va passar a presidir el grup. Les imatges de l’edifici de Campanar durant la seua construcció mostren que Uicesa va ser la firma encarregada d’alçar les dues torres.

La promotora Fbex venia en la seua publicitat sobre el complex de Campanar “habitatges privilegiats” amb la “màxima qualitat en materials de construcció”. Fbex, propietat de l’empresari català Juan Parada Henares, també va acabar en concurs de creditors després de registrar el 2010 un deute superior a 500 milions d’euros.

Es tracta de dues empreses del mateix sector amb trajectòries similars: una ascensió meteòrica i una caiguda de vertigen. Uicesa (acrònim d’Unión Iberoamericana de Construcciones y Edificaciones SA) presumia el 2006, l’any de la fusió amb Ploder, d’una evolució “molt satisfactòria” pel manteniment del “ritme important” de creixement consolidat en exercicis anteriors que situava la firma com “un dels grups més actius del país en el sector de l’edificació residencial en el centre i en la costa mediterrània espanyola”.

Només aquest any, la contractació d’obres a l’empresa va ascendir a 519 milions d’euros, un 15% més que l’exercici anterior. Amb un creixement espectacular durant la bambolla immobiliària, quan es va tancar l’aixeta del crèdit, tant Fbex com el grup format per Uicesa i Ploder, es van afonar. Fbex va deixar un deute de més de 500 milions d’euros i la constructora, de més de 300 milions.

Els actius de totes dues firmes es van quedar en mans del sector bancari. L’1 de febrer passat, el Jutjat del Mercantil número 9 de Madrid va dictar la interlocutòria de conclusió del concurs de Uicesa que finalitzava la fase de liquidació.

El mateix arquitecte que l’edifici de Mislata

Un altre dels protagonistes rellevants pel que fa a l’edifici incendiat, situat entre les avingudes del General Avilés i del Mestre Rodrigo i finançat per Banesto, va ser l’arquitecte Francisco Nebot, encarregat del disseny.

Nebot, en declaracions a Antena 3, va al·legar que es tractava d’un projecte de fa dues dècades. “Com ho he de saber? No sé res. Quan hi haja una investigació, podrem veure-ho”, va dir Nebot.

El despatx de Francisco Nebot, segons indica la seua pàgina web, va ser el mateix que va dissenyar l’edifici de Mislata de la mateixa promotora Fbex, amb materials similars.