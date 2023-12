Un ultra del partit España 2000 s’asseu en el banc dels acusats per delicte d’odi: la Fiscalia li demana dos anys i mig de presó

L’ultra David U. C. S’asseu dimarts en el banc dels acusats davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València. L’home, que es presentava en el seu perfil de X (abans Twitter) com a responsable de xarxes socials del partit d’extrema dreta España 2000, està acusat d’un presumpte delicte d’odi per haver publicat en la pàgina web del grupuscle neofeixista un article en què usava la pigota del mico per a arremetre contra el col·lectiu LGTBI.

La Fiscalia li demana dos anys i mig de presó per un presumpte delicte comés en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides en la Constitució.

El ministeri públic sol·licita a més la pena d’inhabilitació especial per a professió o ofici educatiu, en l’àmbit docent, esportiu i de temps lliure per un període de sis anys.

L’home, que ha sigut candidat en diverses llistes de formacions ultres, va escriure en la pàgina oficial d’España 2000 “expressions ofensives i humiliants” contra el col·lectiu LGTBI “encaminades a propagar el menyspreu, l’hostilitat i l’animadversió cap a aquests”, segons diu la qualificació provisional de la secció de delictes d’odi de la Fiscalia Provincial de València. David U. C. també va difondre la publicació en xarxes socials, segons la Fiscalia.

L’acusat va vincular la pigota del mico amb el col·lectiu LGTBI: “I sembla que no hi ha dubte que la transmissió s’efectua no per ser gai, sinó per fer pràctiques sodomítiques perverses en locals d’ambient... sauna –vaja, lloc de fornicació indiscriminada entre marietes– anomenada Paraíso”, va escriure el 23 de maig de 2022 en la pàgina web de la formació ultradretana.

“Animadversió” cap al col·lectiu LGTBI

També va afegir que “els comportaments sexuals dels que ‘perden oli’ estan convertint-se, de nou, en un problema de salut pública, i dels grossos”. La Fiscalia considera que les expressions utilitzades pretenien expandir un “ambient d’hostilitat, rebuig i animadversió” cap al col·lectiu LGTBI.