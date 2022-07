Unides Podem pregunta al Ministeri de l’Interior per les deficiències detectades pel Defensor del Poble en el CIE de València

Els parlamentaris Marisa Saavedra i Ismael Cortés, d’Unides Podem, han formulat una pregunta al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre les deficiències detectades en una visita de tècnics del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura del Defensor del Poble al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, a València. Els diputats morats consideren que s’ha produït una “greu vulneració de drets humans” en el recinte d’internament.

El Defensor del Poble va detectar que el CIE de Sapadors no té un protocol antisuïcidis dos anys després del penjament en una cel·la d’aïllament de Marouane Abouobaida, un immigrant marroquí de 23 anys. La huitena visita de l’organisme al recinte de Sapadors va concloure que no hi ha assistència psicològica o psiquiàtrica en el CIE ni una “valoració específica de l’estat de salut mental o afectació emocional per l’internament.

Marisa Saavedra i Ismael Cortés recorden que “arran d’aquesta visita, es van fer diverses recomanacions i suggeriments, que a dia de hui, continuen sense resposta, així com observacions relatives a tràmits ja oberts en visites anteriors”.

La falta d’un protocol de prevenció del suïcidi en el CIE de Sapadors resulta “especialment rellevant” tenint en compte la mort al juliol del 2019 del jove Marouane Abouobaida. L’organisme que presideix Ángel Gabilondo va recomanar que es posara en marxa l’assistència psicològica i psiquiàtrica en el CIE, unes observacions que, segons els parlamentaris d’Unides Podem, “responen a situacions molt greus de vulneració dels drets fonamentals de les persones internes”.

Els parlamentaris pregunten al Govern, de què forma part Unides Podem, si “té previst prendre mesures pel que fa a les recomanacions fetes pel Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura, no sols en el CIE de València, sinó en tots els centres de l’Estat”.

Els CIE, “innecessaris i ineficients”

També manifesten la seua “indignació per les greus violacions de drets humans que es produeixen constantment”, així com l’“incompliment de les recomanacions reiterades pel Defensor del Poble i altres organismes de defensa dels drets humans”.

Marisa Saavedra sosté que “Unides Podem entén que aquests centres convertits en presons racistes sense garanties per a persones que no han comés cap delicte han de desaparéixer”. “L’experiència d’altres països i el tancament dels centres durant la pandèmia demostra que són absolutament innecessaris i ineficients quant a la seua finalitat última, com a mesura cautelar per a executar l’expulsió”, afig.