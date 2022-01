València allotja 200 sensesostre en l’alberg d’emergències climàtiques i socials des de desembre

La regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha donat a conéixer que el centre d’emergències climàtiques i socials habilitat per a l’operació fred ha atés des de desembre quasi 200 persones, a qui també s’ha facilitat sopar, desdejuni i kits d’higiene i roba d’abric.

La regidora Isabel Lozano ha informat d’aquestes xifres en la visita que ha fet al Centre de Dia per a Persones Sensesostre Rehoboth gestionat per l’entitat Natania, que ha rebut els últims quatre anys un import de 250.000 euros per part del consistori, i que ara veurà augmentada aquesta aportació amb un nou conveni.

Rehoboth està situat al barri del Botànic i des del 2009 dona resposta a la necessitat de disposar d’un centre d’ampli acolliment i baixa exigència, en horari de cap de setmana, quan estan tancats tots els recursos d’aquesta mena per a sensellar (tret del centre Mussol).

Isabel Lozano ha dit que “des de l’Ajuntament de València es considera molt important oferir serveis bàsics d’higiene i alimentació, consigna, bugaderia, farmaciola i perruqueria, entre altres, però també d’escolta i assessorament a qualsevol persona que ho necessite, en el moment que li faça falta; per això es renovarà el conveni municipal amb aquest centre i s’augmentarà la quantia, que passarà de 62.400 a 75.000 euros anuals”.

Rehoboth compta amb una capacitat de 35 persones i obri ininterrompudament de 8 a 20 hores durant els caps de setmana. Al llarg de l’any, acudeixen al projecte al voltant de 1.000 persones diferents. La continuïtat i afluència varien d’uns mesos a altres, però està en una mitjana de 185 visites per cap de setmana (92 diàries). El projecte compta amb quatre professionals i voluntariat (1 treballador/a social, 1 educador/a social, 1 integrador/a social, 1 tècnic/a d’animació sociocultural i voluntariat).

Isabel Lozano ha explicat que “des de la regidoria volem potenciar el treball en xarxa i en col·laboració i coordinació amb les entitats d’iniciativa social, raó per la qual fem aquesta visita”.

D’altra banda, la regidora ha visitat també el projecte ‘Bajo Techo’ que gestiona l’entitat Natania igualment, que es va posar en marxa el 2013 i compta amb dos habitatges municipals semitutelats per a sensesostre en estreta coordinació amb el Centre d’Atenció a Persones Sensesostre.

Un dels habitatges és per a homes i l’altre per a dones, amb capacitat per a tres persones cadascun. Amb les persones acollides s’ha pogut treballar un pla individual personalitzat que preveu hàbits d’higiene, habilitats socials, gestió econòmica i d’organització, convivència, activitats d’oci i temps lliure i d’inserció laboral, com a eines per a fer el pas a una vida independent i autònoma.

Tot en col·laboració amb les entitats públiques i privades de la xarxa de serveis per a la inclusió social. “En eixir dels habitatges, es manté el contacte i es fa seguiment de la seua situació i adaptació a la nova etapa en aquest període es dona suport a totes les persones que han passat pels pisos”, ha detallat Isabel Lozano. El projecte compta amb dos professionals (1 treballador/a social i 1 educador/a social i voluntariat).

“Des de l’Ajuntament de València continuem assistint i ajudant qualsevol persona que ho necessite, apostant per a ser una ciutat que posa les persones en primer lloc, que posa recursos per a la reinserció social de totes les persones; una ciutat solidària i que no deixa ningú arrere”, ha conclòs Isabel Lozano.

111 atencions de la Policia Local

La Policia Local de València ha atés un total de 111 persones des del dimarts passat 5 de gener fins al 15 del mateix mes en què va iniciar l’última Operació Fred davant el descens que van començar a patir les temperatures. Durant els deu últims dies, l’operatiu, en què han participat fins tres patrulles de la Unitat de Convivència i Seguretat juntament amb una patrulla de X-4 especialitzada en l’atenció a persones sense recursos, ha traslladat un total de 14 persones a albergs i centres d’atenció i s’han repartit 37 mantes.

“Des de la Policia Local de València hem fet un gran esforç per a intentar atendre totes les situacions de necessitat de persones que patien una situació molt difícil al carrer per la seua situació de precarietat i vulnerabilitat” ha assenyalat Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, que ha volgut traslladar també el seu agraïment més sincer a tot el personal de Serveis Socials de la regidoria que dirigeix Isabel Lozano i a tots els efectius de Creu Roja per la “faena tan important que fan amb totes aquestes persones els 365 dies de l’any” ha manifestat el responsable de l’Àrea de Seguretat en el Consistori.

“Cada dia s’han atés una mitjana de 10 persones per fred, persones que no tenen res, persones per a les quals l’ajuda d’aquest ajuntament és vital” ha manifestat Aarón Cano, que ha insistit en la necessitat d’acostar-se tant com siga possible des de les administracions “als que menys tenen, perquè és la nostra obligació com a Govern i com a societat, que ningú es quede arrere, que posem tots els mitjans i la mirada en les persones que pitjor ho passen. Aquest és el Govern de les persones, el Govern que lluita cada dia per rescatar, per ajudar i no podem caure mai en l’autocomplaença, queda i quedarà molt per fer” ha reflexionat Aarón Cano, responsable de l’Àrea de Seguretat en el consistori.